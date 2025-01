Madre cubana regresa a Cuba y rompe en llanto al ver a su hija: "Mi corazón quería explotar de felicidad"

Dos años separadas, pero la conexión intacta. Una cubana que emigró a Estados Unidos vivió el momento más esperado de su vida: reencontrarse con su hija mayor en el Aeropuerto Internacional José Martí. El instante, capturado en video y compartido en redes sociales, se volvió un símbolo del sacrificio y las emociones que viven miles de familias separadas por la migración.

“Mi corazón quería explotar de felicidad cuando sentí a mi hija dentro de mis brazos y pude besarla, cargarla y apapacharla nuevamente. Solo las madres que están en esta situación saben el dolor que se carga y lo fuertes que tenemos que ser”, escribió @elianni9505 en TikTok, donde documentó el emotivo reencuentro con su hija mayor tras dos años de separación, que ha tocado las fibras más sensibles de miles de usuarios.

“Dos años lejos de ti fueron una eternidad, mi niña hermosa. A Dios gracias, sé que no ha terminado, pero pronto te tendré aquí conmigo”, añadió en el texto del video del reencuentro.

La fuerza del abrazo con su hija, la mezcla de lágrimas y sonrisas y las palabras de agradecimiento a Dios reflejan la lucha que esta madre ha enfrentado. "Gracias a Dios me permite verla y estar presente, aunque no como quisiera. Pero su tiempo es perfecto, y confío en que pronto será definitivo", comentó con fe.

En un segundo post, la madre expresó aún más lo que este reencuentro significó para ella. “Solo el que ha pasado por esto es capaz de entender lo que se siente. Sinceramente no puedo expresarlo con palabras… solo me queda decir: Gracias Dios, porque aunque me quejo y me desespero, solo tú sabes las ganas que tengo de tener a mi niña conmigo aquí. Me has bendecido y gracias a ti tengo la oportunidad de poder ir a verla hasta que la pueda tener conmigo”, compartió, dejando claro que la separación no ha terminado y que sigue luchando por la reunificación definitiva.

Desde el inicio del viaje, la madre mostró la emoción que llevaba en el pecho. “Mi corazón se me quería salir del pecho. Añoraba tanto este momento, de poder abrazar nuevamente a mi Kerencita”, escribió en una publicación previa donde compartió imágenes de su vuelo hacia Cuba con su pareja y su bebé más pequeña.

El video despertó una avalancha de reacciones entre quienes se identificaron con esta historia o simplemente no pudieron contener las lágrimas. “El dolor que callan los niños es inmenso; yo también tengo la mía lejos”; “Qué fuerte ese abrazo, no tengo hijos, pero siento el mismo vacío con mis padres en Cuba”; “Dejé a mi niña con cinco años, ya tiene ocho y no sé cuándo volveré”; fueron algunos de los comentarios que inundaron el post.

Otros se centraron en la emoción del momento: “Ese ‘mami’ se sintió en el alma. Mi respeto para todas las madres que han tenido que separarse de sus hijos”; “He llorado como si fuera yo, qué alegría por ti. Pronto se acabará la distancia”; “Dios permita que las tengas juntas para siempre. Ningún niño debería pasar por esto”.

Más de uno compartió experiencias personales que hicieron eco de esta separación forzada por las circunstancias: “Yo tardé dos años y nueve meses en volver a abrazar a mi hijo. Sé lo que se siente”; “Llevo tres años lejos de mi niña, este video me dio esperanza”; “Dios sabe cuánto necesitamos reencontrarnos con los nuestros. Estas historias nos rompen y nos fortalecen a la vez”.

El abrazo de esta madre y su hija es más que un momento íntimo; es el reflejo de un sacrificio que muchos cubanos conocen de cerca. Desde el otro lado de la distancia, madres, padres, hijos y abuelos viven con el sueño del reencuentro. Aunque el tiempo perdido nunca vuelve, la esperanza de un futuro juntos sigue siendo el motor de quienes luchan contra las circunstancias para volver a abrazar a los suyos.