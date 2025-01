Una madre cubana no dudó en responder a una crítica de un usuario en TikTok después de compartir el emotivo reencuentro que vivió con su hija en Cuba tras cinco años de separación.

El comentario decía: "Si hace 5 años que no ve a su hija, esa niña no se acuerda de su mamá. Esa niña no tenía uso de razón cuando la mamá la dejó para buscar el bienestar, según ella, para un futuro mejor de su hija." Esta observación, cargada de críticas, sugería que la madre había abandonado a su hija, priorizando otros intereses sobre su papel como madre.

En su respuesta, la madre explicó que, a pesar de la distancia, se ha esforzado por estar presente en la vida de su hija durante todo este tiempo. "Yo la llamo hasta tres veces al día y a veces más; siempre hablamos gracias a Dios por el internet," escribió @sofiatejeda97 sobre un video en el que aparece abrazando a su niña entre lágrimas.

El reencuentro, grabado y compartido en redes sociales, capturó un momento lleno de amor y lágrimas, simbolizando el peso del sacrificio que miles de cubanos enfrentan al tener que separarse de sus familias en busca de oportunidades en el extranjero.

La respuesta de @sofiatejeda97 también recibió un contundente apoyo de otros usuarios, quienes expresaron empatía y comprensión hacia su sacrificio. Entre las reacciones a su respuesta, destacaron comentarios como: "Las estupideces de la mente son reflejadas por quienes las tienen. Solo las madres que hacemos ese tipo de sacrificios sabemos lo que sufrimos para que venga una mente débil a juzgarnos," o "Qué maldad la del ser humano, disfruta mucho a tu hermosa hija y Dios te permita pronto tenerla contigo." Otra persona añadió: "Tan bellas bendiciones, mi niña. No hagas caso a los malos comentarios, solo Dios sabe el amor por tu nena."

La historia de esta familia pone en evidencia la difícil realidad de la migración en el contexto cubano, donde muchas familias se ven forzadas a tomar decisiones desgarradoras debido a las limitaciones económicas y sociales que enfrentan en la isla.

