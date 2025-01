Ni nieve la detiene: Cubana responde a quienes dicen que no hay trabajo en Louisville

En Louisville, Kentucky, donde el frío cala hasta los huesos, una cubana ha encontrado la fórmula para no quedarse de brazos cruzados: aprovechar cada oportunidad, incluso en medio de la nieve. Su mensaje en TikTok, reflexivo y directo, desmonta las excusas de quienes aseguran que no hay trabajo: “Si quieres salir adelante, aquí hay trabajo, pero hay que ponerse las pilas”.

Bajo el usuario @kurly_the_princess (antes @kurly_la_peque), la joven cuenta cómo terminó temprano en la escuela donde trabaja y, sin pensarlo dos veces, se lanzó a hacer entregas con DoorDash. Caminando bajo el frío y empujando un carrito de supermercado lleno de pedidos, explica: “Trabajo hay, pero no todo el mundo quiere sacrificarse cuando hay un clima así. Si viniste a Estados Unidos, asegúrate de hacer las cosas bien”.

El video, que ya acumula cientos de likes y comentarios, ha encendido las redes. Algunos aplauden su actitud: “Aquí en Louisville nunca ha faltado trabajo, todo depende de la disposición”; mientras que otros cuestionan: “¿Dónde están esos trabajos? Yo no he encontrado nada”. Entre las reacciones también destacan los mensajes de admiración: “Mujeres como tú merecen salir adelante. Dios te bendiga” y los de quienes buscan guía: “Amiga, dime dónde está ese trabajo porque yo no he podido encontrar nada”.

Con palabras cargadas de determinación, kurly_the_princess dejó claro que el éxito no llega sin esfuerzo: “Si quieres trabajar, lo logras. Se los dejo de tarea”. Su mensaje, entre el sacrificio y la motivación, se ha convertido en un tema de debate sobre lo que realmente significa “buscar oportunidades” en un país de inmigrantes.

