La reacción del MINFAR a reproches por silencio sobre los 13 desaparecidos en explosiones de Holguín

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) no solo ha extendido un manto de silencio en los últimos cuatro días sobre los 13 desaparecidos en las explosiones ocurridas en un almacén militar en la provincia de Holguín, sino que además ha reaccionado a las críticas con indisimulado alarde y exposición en sus redes de jóvenes preparándose para la "guerra".

En las últimas horas el perfil de Facebook del MINFAR ha compartido sendos videos en los que ha mostrado a adolescentes del Servicio Militar en un caso, y a jóvenes universitarios en el otro, preparándose para ese conflicto bélico soñado con el vecino de 90 millas al norte.

Captura de Facebook/MINFAR Cuba

"Preparados para defender la patria", se puede leer junto a uno de los videos que muestra a adolescentes manipulando armamento.

Captura de Facebook/Minfar Cuba

En varias publicaciones recientes, el Ministerio de las Fuerzas Armadas anunció la celebración, el próximo 21 de enero, del Bastión Estudiantil Universitario.

Captura de Facebook/Minfar Cuba

El origen de tales bastiones data del lejano 1975 e involucra a todas las sedes universitarias del país, según se encargaron de precisar.

En una de las fotos que anunció el evento, el MINFAR no dudó en mostrar a un joven con una máscara antigás, una imagen especialmente delicada si se tienen en cuenta las recientes explosiones.

Captura de Facebook/Minfar Cuba

"Veo esas máscaras y recuerdo las explosiones químicas en Holguín"; "Ni una nota más, ni un seguimiento al menos discreto en cuanto a noticias sobre la tragedia de Melones. ¿Por qué?", cuestionaron dos internautas en el apartado comentarios.

"El enemigo fantasma... lo que tienen es que ponerse a recoger basura en La Habana y dejar de comer tanta pinG en Facebook"; "Asere, como comen mierd..., compadre, guerra ni guerra..."; se burlaron otros dos comentaristas.

La realidad es que las imágenes compartidas por el MINFAR no solo ponen el dedo en la llaga sobre la tragedia, ninguneando todavía más el destino de los 13 desaparecidos, sino que además indirectamente da respuesta a las crecientes peticiones sobre el fin del Servicio Militar Activo en Cuba con una postura clara: el régimen no está dispuesto a negociar la reclutación obligatoria de jóvenes para fines militares.

Cuatro días de absoluto silencio sobre los desaparecidos

Fue el pasado viernes que el MINFAR publicó su última actualización sobre el caso de las explosiones en una "Nota Informativa" en la que confirmó el retorno a sus hogares de los evacuados, pero evitó cualquier referencia concreta cuáles son las “acciones” para dar con el paradero de los 13 desaparecidos.

La máxima entidad de las Fuerzas Armadas en Cuba apuntó que “se continúan realizando acciones especializadas”, sin especificar cuáles ni con vistas a qué.

Mientras tanto, las familias de los desaparecidos se han quejado, una y otra vez, de que las autoridades no hicieron nada por salvar a sus seres queridos.

"No han buscado en ningún momento. Les dijeron a los familiares que no podían hacerlo porque podían ocasionar más explosiones y no podían arriesgar más vidas, y debían esperar 72 horas", denunció Jesús Antonio, tío del recluta Liander José García Oliva, de 19 años.

"Fueron a casa de los padres y comunicaron que no había probabilidad de vida, que si alguno estuviera vivo ya hubiese intentado salir. Me duele porque los dieron por muertos sin buscarlos", agregó.

Los residentes en el poblado de Melones vivieron momentos de pánico y angustia el martes 7 de enero cuando empezaron a escuchar las explosiones por el incendio en un almacén de municiones del Ejército. Al principio la reacción de la mayoría fue quedarse en sus viviendas, pero pronto decidieron que lo mejor era huir.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el temor de los residentes en la zona mientras se oían las detonaciones y nadie sabía la causa. La gente salió de sus casas y se echó a correr mientras se llamaban unos a otros.

Horas después del suceso, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias confirmó que había 13 desaparecidos: cuatro oficiales y nueve soldados.

Según testimonios recogidos por redes sociales y medios independientes, los reclutas manipulaban materiales potencialmente peligrosos sin la preparación ni el equipo necesario.

Imágenes captadas por residentes de la zona mostraron llamas de color naranja, lo que podría indicar la presencia de sustancias químicas.

El MINFAR, por su parte, aseguró que el acceso al lugar se realizaría “en cuanto las condiciones lo permitan”, y que el retorno de los evacuados a sus hogares había sido autorizado tras evaluar que no existía peligro inmediato.

Estas declaraciones han sido insuficientes para calmar la indignación de familiares, quienes consideran que no se han tomado medidas concretas para localizar a sus seres queridos.

Mientras tanto, el MINFAR saca pecho y se prepara para "la guerra".

