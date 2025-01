Cardenal de La Habana desconocía la mediación secreta del Vaticano para liberar presos cubanos

El Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, máxima autoridad de la Iglesia católica en Cuba, declaró este martes que no tenía conocimiento de las gestiones secretas realizadas por el Vaticano para la liberación de presos políticos en la isla.

"Me acabo de enterar ahora", afirmó el Cardenal García al ser consultado por el periodista Mario J Pentón, de Martí Noticias.

Lo más leído hoy:

"No sé si va a haber liberación de presos políticos, porque esas gestiones se han hecho a lo largo de muchos años, algunas veces con éxito y otras no. Pero no te puedo decir nada más, porque esta es la primera noticia que tengo de que Cuba haya salido de la lista de países terroristas y de la liberación de presos", añadió desconcertado.

No obstante, resaltó que, en varias ocasiones, él mismo había solicitado al Papa Francisco interceder por la excarcelación de los prisioneros políticos.

La noticia sobre la liberación de los presos políticos cubanos fue difundida por la Casa Blanca, que reveló que las negociaciones fueron posibles gracias a la mediación del Vaticano, sin embargo, el Cardenal de La Habana subrayó que no estaba al tanto de las conversaciones secretas.

"Ojalá sea cierto", expresó, mostrando su esperanza de que se concrete la liberación de los prisioneros.

Por su parte, el gobierno cubano no ha reconocido oficialmente el carácter político de los detenidos y ha emitido un comunicado en el que asegura que se liberarán "gradualmente" a 553 de los más de 1,000 prisioneros que actualmente se encuentran en las cárceles del país.

Las autoridades cubanas solo dijeron que el hecho fue posible gracias a la mediación de El Vaticano; pero la Casa Blanca informó que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que suspendía el Título III de la Ley Helms-Burton, tras la mediación del Papa, en un acuerdo que contempla la liberación de un "número significativo de presos políticos" en la isla.

De acuerdo con Martí Noticias, un alto funcionario estadounidense dijo que se trataba de una decisión unilateral que contemplaba una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos.

En cuanto a las gestiones realizadas por la Iglesia, se sabe que el Papa Francisco mantiene una relación "humana" con Raúl Castro, lo que ha facilitado ciertos contactos diplomáticos.

Sin embargo, las autoridades eclesiásticas cubanas, encabezadas por el cardenal García, no parecen haber estado al tanto de los detalles de este acuerdo.

Preguntas Frecuentes sobre la Mediación del Vaticano y la Liberación de Presos Políticos en Cuba