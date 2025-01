Ultrack tras confirmar su separación de Amanda, la madre de sus hijas: "No vamos a volver"

El influencer cubano conocido como Ultrack confirmó la separación de su esposa y madre de sus dos hijas Amanda Sanz, tras siete años de relación.

En su canal de YouTube el creador de contenido no dijo las causas de la ruptura, pero sí habló de los sentimientos que lo invaden en este difícil momento.

Lo más leído hoy:

“Yo y Amanda nos hemos separado, lamentablemente nos hemos separado, ella ya no vive aquí conmigo y si ustedes extrañan algo de lo que pasaba imagínense yo que no tengo a las niñas cerca y que lo que he construido por siete años ahora es diferente”, dijo a sus seguidores, recalcando que está sintiendo mucho la ausencia de sus hijas en su vida cotidiana.

“Hay que pasar página y le pido a ustedes de corazón que me ayuden con todo esto, yo necesito el apoyo de todos ustedes para yo poder afrontar esta situación de la mejor manera porque Amanda y yo no vamos a volver”, aseguró el influencer sin dejar margen a una reconciliación.

“Cada cual tiene que coger su camino, y cada cual tiene que ser independiente”, dijo Ultrack, y aclaró de forma tajante: “Amanda es la madre de mis hijas y no le voy a permitir a nadie que hable mal de ella no le voy a permitir a nadie que comente mal de ella, nosotros los padres podemos cometer errores, los cometemos (...) es dificilísimo cuando se tienen niños de por medio, lo que más quisiera yo es que mis hijas estuvieran aquí conmigo”.

Ultrack añadió que lo sucedido entre ambos es algo personal y privado de ellos y no tiene que ser contenido de redes sociales, y pidió a sus seguidores respeto para ambos y que los sigan apoyando, aunque estén separados.

La ruptura entre ambos está en el ojo público y ya comienzan a aparecer los rumores y especulaciones al respecto.

Preguntas frecuentes sobre la separación de Ultrack y Amanda Sanz