¿Será para la ex de Ultrack?: El mensaje del supuesto novio de Amanda que causó intriga en las redes

Celle Music, como se hace llamar en redes sociales, encendió las alarmas de sus seguidores tras compartir una sugerente publicación que muchos aseguran estaría dedicada a Amanda Sanz, la ex pareja del influencer cubano Ultrack.

El guitarrista publicó una fotografía donde aparece posando con una sudadera negra y mirada intensa acompañada del mensaje: “Yo me enamoro más de ti...”, dejando a todos con la intriga de a quién iba dirigido ese pensamiento tan romántico.

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos dan por sentado que la publicación va destinada a Amanda.

Captura Instagram / Celle Music

“Guapo, si elegiste a Amanda como pareja es una bendición de Dios porque es una gran mujer, ojalá sea cierto”; “Amanda, la acción correcta seria dar like y acto seguido comentar”; “¿Qué estarán hablando ellos por privado eh? Qué viva el amor asere”; “Mejor que el otro está mil veces”; “Este muñeco no contestará porque él es un caballero, pero por favor cariño no tengas a los fans esperando hasta que lleguen los extraterrestres”; “Ño Amanda no eres boba”; “No sé si sea verdad o no pero bello sí es”; “Ojalá sea verdad que eres la nueva pareja de Amanda”, escribieron algunos.

Aunque ni Amanda ni Celle han confirmado su relación, los rumores señalan que su relación fue la causante del divorcio con Ultrack.

Por ahora, el mensaje sigue dando de qué hablar en redes, y la posibilidad de que Amanda haya encontrado un nuevo amor mantiene en vilo a sus seguidores.

