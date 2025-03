"Qué lindo está el reemplazo": Así reaccionan las redes al nuevo galán por el que Amanda habría dejado a Ultrack

Vídeos relacionados:

En apenas unas horas ya han aparecido dos posibles candidatos por los que Amanda Sanz habría dejado a su expareja Ultrack, siendo el motivo principal de su divorcio.

Primero las redes apuntaron nada más y nada menos que al rapero Al2 El Aldeano, pero al parecer esta versión no tenía mucho sustento.

Sin embargo, el influencer Un Martí To Durako que siempre trae la última, parece haber encontrado al verdadero responsable de la separación.

En su Instagram, cuenta que por cierto es privada, se hace llamar Celle Music y se identifica como profesor de guitarra y bajo y productor musical.

Captura Instagram / Celle Music

Un Martí tuvo acceso a un mensaje que envió Ultrack a una persona de nombre Daniela que dice: “Me gustaria si es posible hables con Celle a ver que va hacer con Amanda porque me hace falta la casa y ellos tienen una relación, a ver si se la lleva o que va a hacer, quizás esto no te importe pero le di una fecha el 22 hago un programa y subo fotos de los dos porque es de pinga tener a la come ping* esta aquí hablando y haciendo planes con el guanajo de tu marido y el que paga la cuenta soy yo, no me importa que hagan”.

Al parecer, en el momento de este mensaje Amanda aún no se había ido con las niñas de la casa de Ultrack, pero ambos ya estaban separados y el influencer conocía que Amanda tenía otra relación.

Hasta ahora ni Ultrack ni Amanda se han pronunciado al respecto, ni confirmado estos hechos, por lo que todo lo anterior queda en los limbos del rumor.

No obstante, ya hay quienes en la publicación de Un Martí han caído en la tentación de las comparaciones: “Hasta yo estoy feliz de haber cambiado las piezas qué lindo está el reemplazo chico”; “Buen gusto tiene Amanda”; “Wao pero mejoro con el cambio de pieza”; “Amandita con cada pretendiente te superas saliste de Guatemala pero te metiste en New York”; “Amanda te felicito hija mía de mi vida”; “Qué lindo por dios”; “Está súper lindo jjj Amanda te llevaste la charanga para tu casa”; “No hay dudas de que salió ganando, físicamente hablando, no sé otra cosa de él”; “Colágeno ya Ultrack es viejo”; “O sea, que el tipo también tiene mujer y Ultrack le estaba escribiendo a la mujer del tipo para decirle que su ex mujer está con su marido hay que enredo”.

Lejos de terminar, el divorcio entre Amanda y Ultrack parece tener más de una precuela.

