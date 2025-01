Cubana en EE.UU. explota: "La propina se está saliendo de control entre los hispanos"

Una cubana esteticista, residente en Estados Unidos, ha desatado un debate en TikTok con un video en el que critica la dependencia de las propinas en ciertos negocios. En su mensaje, cuestionó directamente a los dueños que basan sus ingresos en este sistema, señalando:

“La propina es un agradecimiento, que quede claro, agradecimiento. Yo soy dueña de negocio, yo tengo mi negocio y atiendo al cliente, por nada en la vida en esta puñetera vida le preguntaría a un cliente, como hacen en muchos de los salones y en muchos de los lugares, que les debería de dar pena y vergüenza porque eso… eso es una falta de respeto: '¿vas a dejar propina?'. No te voy a dejar nada”, dijo Marlan Vázquez en su exaltada reflexión.

El video fue publicado por la creadora en su cuenta @marlan_estudio, donde añadió: “Si tú eres dueña de tu negocio y tú dependes de la propina que te dejan tus clientas para poder vivir… usted es una miserable, usted no lleva la contabilidad de su negocio, y usted no sabe hacer cálculo, y he dicho”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios respaldaron sus palabras: “Mejor explicado imposible”; “Tiene mucha razón con lo que dice”; “Al fin alguien piensa como yo”.

Pero otros plantearon que no todos tienen la misma realidad. “Yo soy mesera y nosotros no tenemos salario, dependemos de la propina”; “Mi esposo es mesero en California, y aunque depende de las propinas, sabe que si no hay buena atención, no puede esperar mucho”; “En trabajos como el delivery, si no fuera por las propinas, el conductor trabaja por gusto”.

Hubo quienes criticaron la actitud de algunos establecimientos que prácticamente exigen propinas. “Fuimos a un restaurante chino, y la mesera me pidió propina como si fuera obligatoria”; “Ahora hasta te voltean la pantalla del lector de tarjetas para que pongas el porcentaje. Si dejas un 6%, te miran mal. Es un descaro”.

El debate sigue abierto. ¿Tú qué opinas? ¿La propina debería ser siempre opcional o se ha convertido en una obligación más en los servicios?

