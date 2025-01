Una madre cubana residente en Cape Coral, Florida, ha causado revuelo en TikTok al compartir un video reflexionando sobre su decisión de quedarse en casa para cuidar a su hijo menor, en lugar de trabajar fuera. Su mensaje, cargado de honestidad y emoción, ha resonado con muchas madres que enfrentan dilemas similares.

En el video, la madre que se identifica como @yerina1989 explicó que llamó a varios centros de cuidado infantil en la zona, y los resultados la dejaron sorprendida. Uno de los daycares le informó que no estaban aceptando más niños por falta de capacidad, mientras que otro le dio un precio de 210 dólares semanales, algo que considera elevado. "Imagínense ustedes, 210 semanal", dijo con incredulidad.

La madre también expresó que tomó la decisión consciente de disfrutar al máximo los primeros años de su hijo menor. "Dije desde un principio que quería disfrutar a mi último bebé, porque no voy a tener más. Quería disfrutarlo al 100 por ciento y no me arrepiento. Es lo mejor que he podido hacer en toda mi vida", comentó.

En su testimonio, agradeció el apoyo incondicional de su esposo, quien respalda su decisión de quedarse en casa. "Gracias a Dios y a mi esposo, que no tiene problema con que yo esté en casa. Él hace su parte y yo la mía", señaló. Además, enfatizó que el trabajo en el hogar no es menos demandante que un empleo formal. "Las mamás que nos quedamos en casa trabajamos mucho. Es de noche y seguimos trabajando. Pero lo hacemos felices", afirmó.

Sin embargo, la madre admitió que a veces se pregunta hasta cuándo podrá mantenerse sin trabajar fuera del hogar. "Llevo tres años sin trabajar y, oyendo esos precios, me parece que mejor me quedo en la casita tranquilita hasta que el niño empiece la escuela. El tiempo pasa muy rápido, y cuando él empiece la escuela, empezaré a trabajar", explicó.

El video ha generado miles de comentarios de otras madres que comparten sus experiencias y opiniones sobre los costos del cuidado infantil y los desafíos de equilibrar la vida laboral y familiar. "Cuéntenme, mamás, ¿cuántas están en mi situación?", concluyó su reflexión, invitando a otras mujeres a compartir sus vivencias.

Esta historia ha puesto en evidencia no solo los altos costos del cuidado infantil en Estados Unidos, sino también el sacrificio y el compromiso de muchas madres que optan por priorizar la crianza en casa, destacando que el trabajo doméstico y la maternidad son labores fundamentales, aunque a menudo subestimadas.

Algunos comentarios destacados de otras madres:

"Yo la pasé tan mal con mi primera hija y pagaba carísimo. No vale la pena salir a buscar dinero si se te va todo en daycare, y más que puedes exponerlos a cosas desagradables."; "Supongamos: daycare $210 + $90 after care. Si trabajas, ganas más de $300 semanales, hasta en McDonald’s, pero si no trabajas, ahorras y cuidas a tu hijo tú misma."; "Yo pago 130 en Lehigh."; "Así ando yo. Llevo tres años sin trabajar y, entre que no aparece ningún trabajo en los horarios del daycare y los precios tan altos, creo que empezaré a trabajar cuando mi hijo entre al programa VPK."; "Aquí en Riverview es $315 semanal. Mi nieta irá cuando entre a VPK. Cumple tres años en febrero. Los costos son insostenibles." o "En Houston es 250 semanal."

