"Cuba es un saco sin fondo; nunca es suficiente la ayuda": Cubana en EE.UU. se desahoga en redes

Un video publicado en TikTok por una cubana radicada en Estados Unidos ha desatado un fuerte debate entre los emigrados y quienes aún viven en la isla. En poco más de un minuto y medio, la creadora soltó un mensaje directo sobre las diferencias de realidad entre los dos mundos, y su discurso no ha dejado indiferente a nadie.

@jessinailartista, como se identifica la autora del video, criticó la creencia de que la vida fuera de Cuba es fácil y denunció que muchos en la isla no valoran la ayuda que reciben del extranjero. “Aquí tampoco alcanza. Aquí es imposible vivir solo, aquí hay que meter tarjetazo a final de mes para echar gasolina, para comprar comida, para pagar algo…”, explicó.

Además, se refirió al problema de las dependencias creadas por las remesas: “Cuba es un saco sin fondo. Nunca alcanza, nunca es suficiente lo que uno manda. Mientras más tú mandas, más ellos se acomodan allá”. Según su perspectiva -compartida por otros tantos en similar situación- muchas personas en la isla usan la excusa de que “allí no hay nada que inventar” para no buscar soluciones.

El video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios, provocó una avalancha de opiniones, en su mayoría de respaldo. “Amiga, aquel sistema está diseñado para vivir como parásitos sin trabajar, y este está diseñado para explotarnos trabajando”, comentó un usuario. Otros coincidieron: “Nunca alcanzan, y lo peor es que muchos en Cuba están mejor vestidos que nosotros”.

Sin embargo, no faltaron quienes pidieron más empatía, recordándole a la creadora que ella también vivió en la isla. “Cuando estás en Cuba no tienes idea de lo difícil que es la vida fuera. Uno allá piensa igual hasta que llega aquí”, escribió un seguidor. Otros señalaron que la situación no es nueva, pero ha empeorado: “Ahora ya no basta con mandar $100; quieren más y no agradecen”.

En medio del fuego cruzado, @jessinailartista respondió a varias críticas y defendió su postura: “Hablo de lo que quiera en mi página. Esta es la realidad. Lea los comentarios: no soy la única que piensa así”.

El tema, que toca una fibra sensible entre los cubanos dentro y fuera de la isla, sigue alimentando el debate. Lo único claro es que este video ha puesto en evidencia el abismo de expectativas y malentendidos entre quienes emigraron y quienes aún están en Cuba.

