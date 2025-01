Desgarrador testimonio de la hija de Edmundo González: “Mis niños y yo no merecemos sufrir todo esto”

Mariana González de Tudares, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció públicamente el secuestro de su esposo, Rafael Tudares Bracho, a manos de funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

Según su testimonio, el pasado 7 de enero, Tudares fue detenido arbitrariamente frente a sus hijos de 6 y 7 años, quienes fueron testigos del violento operativo.

"Esos funcionarios estaban fuertemente armados, se llevaron a Rafael y se llevaron el carro donde estaba con nuestros hijos. Mis niños se quedaron en la calle", relató Mariana en un video difundido en redes sociales.

Desde la detención, Mariana ha recorrido diversos centros de reclusión y dependencias policiales en busca de información sobre el paradero de su esposo, sin obtener respuesta. "No sé dónde está, no sé cómo está, no me dejan verlo ni llevarle sus medicinas. No tengo una fe de vida", denunció.

Mariana hizo un llamado a las autoridades para que liberen a su esposo por razones humanitarias, insistiendo en que su familia no está vinculada a la política. "Nosotros no hacemos política, no formamos parte de la política y no tenemos incidencia alguna, aunque eso le cueste a muchos creer. Somos una familia venezolana más, trabajadora, que trata de sacar adelante a nuestros hijos con educación y valores cristianos", afirmó.

En su testimonio, la esposa de Tudares manifestó su desesperación y miedo por la seguridad de su familia, cuestionando si su vínculo familiar con el presidente electo es la razón del secuestro de su esposo. "¿Es un delito ser el familiar de alguien? ¿Debo pensar que mañana me llevan a mí y a mis hijos? ¿Fue un error quedarnos en Venezuela? Mis niños y yo no merecemos sufrir todo esto", expresó.

El presidente electo, el diplomático Edmundo González Urrutia, denunció el secuestro de su yerno a través de la red social X, indicando que Rafael fue interceptado por hombres encapuchados vestidos de negro mientras llevaba a sus hijos al colegio en una camioneta dorada con placa AA54E2C.

González Urrutia, quien actualmente busca apoyos internacionales para regresar a Venezuela a tomar posesión de su cargo, usurpado ilegítimamente por el dictador Nicolás Maduro, mantiene una apretada agenda para coordinar esfuerzos con varios cancilleres y expresidentes de la región.

Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, con llamados a movilizaciones masivas por parte de la oposición y una militarización progresiva por parte del régimen de Maduro, quien enfrenta con incertidumbre su futuro luego de la toma de posesión de Donald Trump este lunes en Washington.

Finalmente, Mariana dirigió unas emotivas palabras a su esposo: "Rafael, si por alguna circunstancia me estás viendo, quiero que sepas que no estás solo. Tus hijos, Ignacio y Martina, te piensan y te tienen en su corazón. Nunca voy a dejar de buscarte y vamos a estar juntos nuevamente".