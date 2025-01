"Se me sale el +53 que llevo dentro": Colombiana novia de un cubano "se transforma" cuando escucha reparto

Eliana Uribe, conocida como @eli_u22 en TikTok, no deja dudas de cuánto disfruta el reparto. Esta joven colombiana, novia de un cubano, compartió un video en el que explica lo que significa para ella este género musical. “El reparto no es música, es más que música, es como energía, vibra, aguaje”, asegura, dejando claro que lo lleva en el alma.

Entre risas y moviendo las manos como si estuviera en plena fiesta, Eliana confiesa: “A mí me ponen un reparto y yo me transformo, o sea, se me sale el +53 que llevo dentro”. Y para rematar, les deja una indirecta a quienes no disfrutan el género: “Mi amor, no me venga a decir que no le gusta el reparto, porque tráquete, que le tiro un Kevincito y me voy para el concierto de Charly & Johayron”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, destacando especialmente su expresión del "+53". “Eso quedó buenísimo, jajaja, tremenda talla”; “Toda una cubana, el reparto es lo máximo”; y “Buena vibra, déjame recomendarte más canciones” fueron algunos de los comentarios. También hubo quien aprovechó para sugerir temas clásicos del género: “Escucha a Elvis Manuel, Chocolate MC o el Taiger, no te los puedes perder”.

Eliana ya había demostrado en otros videos que el reparto es parte de su día a día. Desde cantar canciones de Dany Ome y Kevincito, hasta decir que se ha vuelto “más repartera” que su novio cubano, esta colombiana tiene claro que, con el reparto, no hay vuelta atrás. Como ella misma pide al final del video: “Déjenme canciones que me debo aprender, porque me encanta”.

