"¿Por qué los cubanos son así?": Flor de Cuba critica "patriotismo a conveniencia" de algunos paisanos en EE.UU.

La influencer cubana Flor de Cuba, recientemente radicada en Estados Unidos, encendió las redes con un video en el que critica la actitud de algunos inmigrantes cubanos que celebran restricciones como el cierre de fronteras y el fin del CBP One.

"Señores, yo aquí mirando todo esto que se ha formado en las redes con los inmigrantes y viendo cuántos cubanos inmigrantes están felices de que cierren las fronteras, de que quiten el CBP One, de que ya no entren más cubanos. Incluso en los comentarios te ponen: 'Ya no entren más, están poniendo esto malo, antes todo era más barato, los que somos de aquí estamos más mal'. Señores, ustedes también fueron inmigrantes, su familia también fue inmigrante."

Flor también señaló la contradicción de atacar las condiciones de la isla mientras se rechaza a quienes buscan emigrar: "Son personas que tú los ves que les molesta la miseria en Cuba y que andan por internet atacando a todo el que vive bien en Cuba: 'Y ese país miserable y tiene a la gente oprimida y la gente está pasando hambre', pero también no quieren que esa gente venga para acá y tenga un futuro mejor."

Para la influencer -que ha defendido enérgicamente su decisión de ayudar a los suyos en la isla pese a las críticas-, estas actitudes reflejan egoísmo e hipocresía: "El patriotismo es a conveniencia, es patriotismo para lo que me convenga, pero si me ponen lo mío malo, no; pero si están allá mal, también me molesto. Entonces, coherencia, porque todos fuimos inmigrantes, y porque tu luz no la apaga nadie. La salvación es personal, y la estrella de cada uno es individual. Que vengan otras gentes aquí no va a hacer que a ti te vaya mal. A ti te va a ir mal por las decisiones que tú tomes o por lo que te toque, no porque alguien venga."

El mensaje de Flor generó opiniones divididas en redes. Muchos usuarios respaldaron sus palabras: "Es triste, nos tiramos entre nosotros"; "El cubano no es fácil, no tiene piedad"; "No hay peor astilla que la del mismo palo", dijeron algunos. Otros, sin embargo, cuestionaron su postura: "Una cosa es ser inmigrante y otra es ser ilegal"; "No caben diez países en uno"; y "Cuando vivas más tiempo aquí, entenderás muchas cosas que ahora desconoces".

La reflexión cerró con un llamado claro de Flor: "Siento que somos egoístas y que somos hipócritas, porque entonces si tú quieres que las personas mejoren, ¿por qué no quieres que estén aquí?".

El debate sigue abierto y ha puesto de manifiesto las tensiones y contradicciones dentro de la comunidad cubana en torno al tema de la inmigración. La pregunta que muchos se hacen es: ¿prevalece la solidaridad entre los cubanos o el egoísmo y la preocupación por el bienestar propio?

