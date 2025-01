Flor de Cuba: "No me importa si el gobierno se gana 10 dólares con cada combo que yo mando"

Flor de Cuba volvió a dejar muy claro que lo más importante para ella es ayudar a su familia y tratar que desde la distancia no les falte nada, aunque eso implique críticas de parte de aquellos que consideran que enviar comida y recursos a familiares en Cuba es regalar dinero al gobierno del régimen.

En una entrevista para “Un podcast sin filtro” salió a relucir la polémica que siempre ha tenido con el presentador Alexander Otaola y cómo ha sido tildada de comunista.

Lo más leído hoy:

A la insinuación de que en varios momentos ha evadido preguntas relacionadas con el régimen cubano, la influencer respondió: “Por supuesto, porque tengo consecuencias al responderlas, consecuencias que no van a pagar los que me están haciendo la pregunta. Tengo dos hijos en Cuba, tengo una mamá de 64 años y tengo un hermano que no puede trabajar porque es sobreviviente de cáncer. Yo mantengo a mi mamá, mantengo a mi hijo mayor y mantengo a mi hermano”.

“Tú crees que voy a poner en riesgo la economía y el futuro de mis hijos por responderle a alguien que no me va a ayudar en nada cuando yo esté presa”, increpó Flor de Cuba a su entrevistador.

Sobre el envío de combos a Cuba para ayudar a los suyos dijo que seguirá haciéndolo, aunque la critiquen por ello.

“A mí no me importa que el gobierno se gane 10 dólares de cada combo que yo mande, no me interesa, a mí lo que me importa es que mi mamá comió rico, que mi hijo comió rico, comió Nutella, comió de todo y eso es en lo que yo me fijo, no en lo que ellos ganan sino en lo que gana mi familia”, recalcó la influencer.

Flor de Cuba se refirió a que solo ciertos contenidos que publica en redes se vuelven noticia, como cuando se fue a un hotel cinco estrellas en medio de un apagón generalizado en Cuba: “Ahora mismo hay otro apagón en Cuba y a los diez minutos está un taxi recogiendo a mi mamá que se va para un hotel cinco estrellas los días que dure el apagón, porque tengo el dinero, porque puedo y porque no quiero que pasen apagones, porque no me da la gana”.

Preguntas frecuentes sobre Flor de Cuba y su postura ante las críticas