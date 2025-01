¡Aumento de glúteos sin cirugía! El truco de Flor de Cuba para lograr un cuerpazo en un abrir y cerrar de ojos

Flor de Cuba está enfocada en lucir un cuerpazo envidiable, pero sin tener que someterse a una cirugía estética o procedimiento invasivo.

En un abrir y cerrar de ojos logró un aumento de glúteos impresionante y compartió el truco con sus seguidoras en Instagram.

Resulta que Flor se compró una licra con nalgas y a simple vista parecen hasta verdaderas y podrían confundir a cualquiera.

“Que las gogoseras no vean esto. Hombres mucho ojo que ya las hacen de silicona y se sienten reales”, escribió la influencer junto a un divertido video.

En las imágenes se ve al novio de Flor participando en su ocurrencia y dando el visto bueno de que las nalgas de silicona pueden pasar por reales.

“Este es el video más cómico que hecho en mi TikTok”, dice la influencer entre risas mientras modelaba ante la cámara mostrando sus “nuevos” glúteos.

“Yo quiero que ustedes me digan si esto no parece real. Esto no es normal. Qué clases nalgas”, decía mientras se miraba al espejo sorprendida.

En los comentarios al post varias de sus seguidoras confirmaron que seguirían al pie de la letra el truco de Flor de Cuba.

Varias de sus seguidoras en los comentarios confirmaron que piensan seguir el ejemplo de Flor y recurrir a este truco.

