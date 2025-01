Cubana cuenta su experiencia en restaurante de Lenier Mesa en Miami: "Para yo volver a un lugar tiene que estar bien rico"

“Primero que nada, la decoración es negra con detalles en dorado y tiene fotos de él por todos lados, hasta en el baño. El menú como tal tiene de todo: mariscos, carnes, todo, todo, todo. La verdad que está muy bueno por esa parte, pero no tiene fotos de ningún tipo de plato”. Así comenzó su relato @missfernandez7, quien visitó el restaurante “La Romanita”, primer restaurante en Miami del cantante y compositor Lenier Mesa, y compartió su experiencia en TikTok.

Al publicar el video, la usuaria escribió: “No es un lugar que yo diría, estuvo riquísimo, hay que volver. Muy buen servicio, propina incluida 18%”, dejando claro su balance entre lo positivo y lo negativo de la visita.

En el video, explicó que pidió una crema de queso y unos tostones rellenos: “A eso le doy un 7 de 10. A los tragos les doy 10 de 10, costaron $15 cada uno y estaban bien fuertes, por eso los recomiendo mucho”. Pero no todo la convenció. Sobre el tamal en cazuela, comentó: “Tenía un buen sabor, sobre todo la ropa vieja, a creer yo era un chilindrón, la verdad no sé. Mi marido le dio un 6 de 10, lo pidió con moro y yuca frita”.

El postre fue lo que más le gustó. “La torreja de guayaba riquísima, espectacular. La cuenta fue $165, también pedimos el cortadito. No sé si ustedes lo ven caro, yo lo veo un poquitico caro, creo que $140 hubiera estado mejor, $130, pero nada, es la experiencia, y ya. No vuelvo más”.

El video rápidamente acumuló miles de reacciones. Algunos usuarios defendieron el precio y los tragos: “165 con tragos no está caro para nada”; “Para mí está súper el precio, todo se ve espectacular”; “Es que la comida no está barata en ningún lado, si el lugar es bonito y los tragos buenos, eso es lo que cuesta”. Otros, en cambio, coincidieron con la creadora: “Si la comida no está buena, no importa el precio, no vale la pena”; “Yo fui y tampoco me gustó”; “Mejor prueben otros restaurantes, hay muchas opciones”.

“La Romanita” fue inaugurada a finales de diciembre en un evento que contó con la presencia de amigos de Lenier como Eduardo Antonio, Srta Dayana, Alex Duvall y Leoni Torres. En aquella ocasión, el cantante describió este proyecto como “una experiencia nueva y algo precioso, porque todo lo que es entretenimiento es parte de mi carrera”.

El video de @missfernandez7 ha abierto el debate, con opiniones encontradas entre quienes creen que el lugar vale lo que cuesta y quienes opinan que no repetirían la experiencia.