Fácil, rápida y deliciosa: Receta de chiviricos cubanos arrasa en TikTok

En TikTok no hay receta que pase desapercibida, y la cubana Dari, conocida como @darislatinbakery, lo sabe bien. En uno de los más recientes vídeos compartidos en su perfil donde Dari’s Latin Bakery, que se describe como "los mejores dulces cubanos de Tampa", enseñó paso a paso a hacer los famosos chiviricos cubanos, dejando a más de uno salivando y corriendo a la cocina.

En el clip, que ya acumula cientos de likes y decenas de comentarios, Dari comienza diciendo: “Ay mi madre, mira lo que les voy a enseñar a hacer hoy, estos ricos chiviricos cubanos”.

La receta, que provoca no solo deleite sino nostalgia en muchos, no tiene complicaciones y, según Dari, necesitas lo básico: “Si estás en la casa y tienes solo agua, azúcar, harina y huevo, y no sabes qué hacer, pues yo te voy a enseñar”. A lo largo del video, muestra cómo mezclar los ingredientes, amasar sin apretar demasiado y freír hasta que los chiviricos queden doraditos. El toque final, claro, es espolvorearlos con azúcar.

Los comentarios en su publicación reflejan cuánto entusiasmo generó la receta. Algunos usuarios la bombardearon con dudas, como: “¿Se puede usar harina de coco?” o “¿Qué cantidad exacta de agua y aceite usaste?”. Dari respondió con paciencia, aclarando que “dos cucharadas de aceite y una taza de agua son suficientes, pero échala poquito a poco según lo que pida la masa”. Otros aprovecharon para compartir sus experiencias, como una usuaria que confesó: “Los hice anoche, gracias por la receta”, mientras otra admitía con humor: “La dieta está en peligro”.

Entre tanto revuelo, también surgieron recuerdos de infancia: “Me remontaste a la primaria, a las 4:20, cuando costaban 1 peso. Voy a hacerlo”, escribió una seguidora nostálgica. Sin embargo, no faltaron las dudas técnicas: “Lo intenté, pero no me quedaron crujientes”, a lo que Dari respondió: “Eso es que no los estiraste bien; tienen que quedarte bien finitos, finitos”.

Además de esta receta, Dari comparte otras delicias cubanas como coquitos acaramelados, que también son un éxito entre sus seguidores. Si buscas un postre fácil y con sabor a nostalgia, sus chiviricos pueden ser tu próximo experimento en la cocina. ¿Te animas a intentarlo?