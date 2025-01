"No criticar, apoyar el duelo": Psicóloga cubana en EE.UU. reflexiona sobre emigrar siendo adulto mayor

Carelis Conde, psicóloga cubana viviendo en Estados Unidos, ha tocado un tema que está removiendo corazones en TikTok: las secuelas emocionales de emigrar en edades avanzadas. En su video, que ya suma más de 1.700 likes y 443 compartidos, Carelis expone el impacto psicológico que puede tener para muchas personas cambiar de país después de los 40 años.

“Mi mamá siempre ha sido una persona muy fuerte, independiente, profesional, médico en Cuba, siempre fue matriarca de la familia, pero después que vino para Estados Unidos no hace nada sola, depende todo el tiempo de sus hijos, casi no sale de la casa, no quiere entrar sola ni a la consulta del médico porque dice que se le puede olvidar lo que le diga...”, relata en su perfil @carelisconde Carelis, reflejando una realidad que muchos conocen.

La psicóloga explica que este proceso no es sencillo: “Emigrar tiene un impacto emocional muy fuerte... Cuando tienes 35, 40, 65 años, emigrar es mucho más que reunirte con la familia, no se disfruta igual, es cambiar tu mente y nacer otra vez pero siendo adulto”. Además, detalla que los síntomas pueden ir desde ansiedad, depresión, hasta problemas de memoria y dependencia emocional.

Para enfrentar estas dificultades, Carelis aconseja paciencia, amor y apoyo familiar: “No criticar, apoyar el duelo, tratar de escuchar y estar presente... Todo irá pasando a medida que le muestres que estás ahí, que no hay apuro”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios de todas partes del mundo compartieron sus vivencias y agradecieron el contenido. “Nadie lo ha dicho tan alto y claro. Me pasó también, pero se sale”; “Yo llevo años y todavía estoy en ese proceso de reordenar mi vida ”; “Toda la razón, yo perdí 15 kilos y dependo de mi hijo para hacer trámites”; “Es un cambio muy brusco para nuestra edad”; “Se lo voy a mandar a mi hijo, que no entiende por qué estoy en ese estado”.

Otros también reflexionaron sobre el impacto: “Con solo 20 añitos emigré y tuve la mayoría de esos síntomas, no me imagino cómo debe ser para alguien mayor”; “Es como volver a nacer”; “Dímelo a mí, fui independiente toda mi vida y aquí tropecé duro con ese cambio”.

Este mensaje ha dejado una gran lección: emigrar no solo es un cambio físico, sino emocional, y entender que cada persona lo vive de manera diferente es clave para avanzar. Carelis Conde ha sabido poner en palabras lo que muchos sienten, dejando claro que con paciencia y apoyo, el proceso de adaptación es posible.

