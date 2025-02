Cubana se burla de quienes dicen que su comida favorita es el sushi: "Lo probaste y te haces la asiática"

En las redes sociales se ha viralizado un divertido video en el que una cubana hace una crítica jocosa a quienes afirman que su comida favorita es el sushi.

Con un toque de humor y referencias a la cultura cubana, la joven cuestiona la autenticidad de estas declaraciones, asegurando que muchos están exagerando su afición por la gastronomía japonesa.

"Cada vez que un cubano dice que su comida favorita es el sushi, Elpidio Valdés se tira con Palmiche y todo del barranco para abajo", inicia diciendo la protagonista del video, haciendo alusión al icónico personaje de la animación cubana.

La joven prosigue con su divertida crítica: "Niña, ¿qué sushi de qué? Tu comida favorita es el arroz con huevo frito con platanito y aguacate cuando estamos en temporada. ¡Qué te está pasando! No, tú en tu vida has comido sushi. Llevas dos o tres años y porque lo probaste te haces la asiática".

Su irónica observación continúa: "No puede ser, en tu caso lo más raro que se comía era espagueti el fin de semana. Tú no comías sushi cuando estabas en cuarto grado. Me sorprende cómo se pierde la ciudadanía".

El video ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde muchos cubanos se han identificado con la humorística crítica y han compartido sus propias anécdotas sobre la comida tradicional cubana y la tendencia de algunos de cambiar sus gustos culinarios tras emigrar o experimentar nuevas culturas.

Si bien el sushi se ha convertido en un plato popular en muchas partes del mundo, el video resalta, con un toque de humor, cómo algunos cubanos han pasado de consumir alimentos tradicionales como arroz con huevo y plátano a declararse amantes del sushi de la noche a la mañana.

La publicación sigue ganando reproducciones y comentarios en plataformas como Facebook e Instagram, donde los usuarios han aplaudido la ocurrencia de la joven y han aprovechado para bromear sobre los verdaderos sabores que definen a la gastronomía cubana.

