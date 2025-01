Gustavo Petro desautoriza la entrada de aviones militares estadounidenses con migrantes colombianos

Vídeos relacionados:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo su decisión de desautorizar la entrada de aviones militares provenientes de Estados Unidos que transportan migrantes colombianos deportados. La medida, según explicó el mandatario, responde a una serie de irregularidades en los procedimientos de repatriación realizados por el gobierno estadounidense.

En una declaración difundida a través de sus redes sociales, Petro señaló que “los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos” y cuestionó las condiciones en las que los connacionales están siendo deportados.

Además, hizo énfasis en que estas acciones no han sido previamente coordinadas con las autoridades colombianas. “EE.UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”, apuntó.

En otro mensaje, Petro señaló que no permitirá que los deportados sean enviados en aviones militares, exigiendo en cambio el uso de aeronaves civiles y un trato humanitario que respete tanto a los ciudadanos como a la soberanía del país.

El presidente también destacó que, aunque no puede evitar que Estados Unidos deporte a los migrantes, Colombia no aceptará repatriaciones que carezcan de dignidad.

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta", escribió.

Esta decisión del mandatario colombiano se da en un contexto de la implementación de políticas migratorias más estrictas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Desde su investidura, la administración Trump ha intensificado las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, incluyendo a colombianos.

Según informes, se han llevado a cabo arrestos en ciudades clave como Chicago, enfocándose especialmente en personas con antecedentes delictivos.

Además, la administración Trump eliminó herramientas como la aplicación CBP One, utilizada para gestionar citas migratorias.

En respuesta a la postura de Colombia, la Secretaría de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida de la expedición de visas en su embajada en Bogotá, lo que afecta a miles de colombianos que buscan viajar al país norteamericano.

La decisión de Petro se suma a la adoptada por el Gobierno de México, quien negó una solicitud de Estados Unidos para permitir que un avión militar, destinado a deportar migrantes, aterrizara en territorio mexicano.

Según informes, mientras que dos vuelos similares con aproximadamente 80 migrantes cada uno fueron enviados a Guatemala, México rechazó el permiso para que un avión de transporte C-17 realizara una operación similar en su territorio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que el país siempre recibirá a sus ciudadanos repatriados "con los brazos abiertos", sin proporcionar detalles específicos sobre la negativa al aterrizaje del avión militar.

Esta decisión se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, especialmente tras la reactivación del programa "Permanecer en México" por parte de la administración Trump, que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en México mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha expresado su desacuerdo con las deportaciones masivas y ha subrayado que cualquier medida relacionada con la migración debe ser resultado de acuerdos bilaterales y respetar la soberanía de México.

Estos incidentes reflejan las complejidades y desafíos en la relación migratoria entre Estados Unidos y América Latina, destacando la necesidad de una cooperación basada en el respeto mutuo y la dignidad de los migrantes.

