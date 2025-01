"Báñense, desde aquí siento la peste":  Kristoff Kriollo enseña lo que ocurre cuando llega el frío a Miami

El frío tiene algo preocupados a los residentes en Miami que no se adaptan a las bajas temperaturas que por estos días se sienten en todo Florida.

Con el humor que lo caracteriza, el influencer cubano Kristoff Kriollo enseñó en Instagram lo que ocurre cuando se desata este clima demasiado invernal.

Lo primero según el creador de contenido es una transformación radical en materia de vestuario y mientras se escucha de fondo el “Formación en V, vamos a unirnos”, de los dibujos animados Voltus V, su playera se va transformando en un abrigo térmico más abajo de las rodillas y con capucha, aparecen unas botas altas y hasta un sombrero.

Sin embargo, lo más preocupante a juicio de Kristoff Kriollo no es el cambio excesivo de vestuario, sino la falta de aseo personal.

“Báñense, desde aquí siento la peste”, escribió junto al divertido video en su perfil de Instagram, y es que en una parte de su sketch aparece botando en la basura varios pomos de desodorante, aparentemente la solución de algunos para no bañarse en estos días de tanto frío.

“Ya tú normalmente no te bañas… no infles”; “Por gusto conmigo estoy cerrao hasta el verano”; “Hoy no toca cobio. El sentir es mutuo”; “No creo que haya comprado esa ropa solo para este video él duerme con esa ropa estoy segura”; “No sé si está bien o mal lo que vi, solo sé que me gusta”; “Tremendo uniforme te tiraste y con botas de agua y todo”; “Devuélvele el abrigo a mamá Kriollo”, escribieron sus seguidores entre risas en los comentarios al post.

Más allá del humor del influencer, lo cierto es que las bajas temperaturas en Miami y las nevadas en varias localidades de Florida han sido históricas.

