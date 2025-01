"Va a solucionar el problema de nosotros los inmigrantes": Cubano en EE.UU. defiende a Trump y desata reacciones

Un cubano identificado en TikTok como @i.am.ivey ha generado un intenso debate tras publicar un video en el que comparte su confianza en Donald Trump y sus políticas migratorias. En el clip, el creador asegura: “Este video puede ser que no le guste a muchas personas, pero mira el nuevo presidente que entró, Donald Trump, que ya no es nuevo. Qué bueno que repite, y si repite es por algo, porque hizo las cosas bien”.

El tiktoker expresó su fe en que Trump traerá una solución para los inmigrantes: “Él va a solucionar el problema de nosotros los inmigrantes. De verdad, se lo estoy diciendo, que él lo va a solucionar. Porque cuando yo entré con él, yo entraba con mis papeles, entraba con todo. Yo tenía aquí para sacar residencia, se hacía un proceso que era por ahí. Pero ahora sales con un limbo migratorio, sin papeles, sin nada”.

El creador también defendió que bajo el primer mandato de Trump la economía era más estable y la vida cotidiana era mejor: “Con Trump la gasolina estaba barata, había trabajo, todo estaba bien. Todo el mundo se sentía bien. Este es el hombre que va a resolver el problema”.

Sobre las recientes medidas migratorias, como la reactivación del muro fronterizo y el fin del Parole Humanitario, comentó: “Esto que está haciendo con el tema de la frontera es para que la gente entre organizado*. Ahora está poniendo la cosa mala, pero va a llegar un momento que va a decir: ‘Okay, vamos a entrar todo el mundo por la canal’, porque yo entré por la canal con él, y salía con papeles”.

El video provocó una oleada de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo. “No vamos a ir a la discoteca con él ni a la playa, lo que necesitamos es oportunidades y economía, y en eso él es el mejor”; “Yo también entré con Trump en el 2017, y muy de acuerdo contigo. Es frontal y dice las cosas como son, llama las cosas por su nombre”; "El problema es que en Cuba los enseñan a odiar a todos los presidentes americanos que está en contra de ese sistema comunista e incluso le echan el problema de Cuba a Trump, no a Canel"; "Sin dudas este es el hombre", dijeron algunos.

Muchos, en cambio, criticaron su postura o compartieron puntos de vista divergentes: “Tú tuviste suerte, pero muchas personas estuvieron hasta dos años presos y aún no tienen papeles”; “Siempre te he seguido pero yo de trumpista no te tengo nada, él no va solucionar nada y tengo hijo en Cuba el que no tiene familia allí no le importa no va a entrar nadie en 4 años”; "pero la economía no es lo más importante. y voy a esperar tu video diciendo que todo continúa igual como ahora"; "En algún momento llegué a pensar algo parecido pero qué va, no supero la tristeza que me da ver tantos con miedo aterrorizados y mucho menos los que se quedaron esperando por la CBP y parole"; "Este no va a resolver ningún problema hombre no sean ciegos"; "La gente que entró organizada como CBP one y el parole humanitario ahora los quiere sacar mucha gente que trabaja y paga taxes y todo igualito que él los demás creo que no es justo esto", agregaron otros.

Algunos señalaron las dificultades actuales y la desconfianza en las políticas de Trump: “La cosa sigue igual, los huevos carísimos, y veremos quién recoge los tomates cuando no tengan mano de obra de migrantes. Los precios seguirán subiendo”; “Lo peor que puede tener un ser humano es poner su confianza en un hombre que es mortal”.

Lo que queda claro es que la figura de Trump sigue dividiendo aguas, especialmente entre los migrantes. ¿Es posible confiar en que estas políticas resolverán el problema migratorio, o solo agravarán la incertidumbre? El debate sigue abierto.

