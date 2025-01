"Sin saber nada de inglés": Cubana en Kentucky cuenta cómo empezó a trabajar en escuelas de EE.UU.

Una cubana en Kentucky reveló cómo logró trabajar en escuelas sin saber inglés, ¡y muchos ya quieren seguir su ejemplo!

El video, que ya tiene más de 13,000 likes y más de mil comentarios en TikTok, ha dejado a todos con la boca abierta. La creadora del contenido, conocida como kurly_the_princess2, explicó paso a paso cómo consiguió empleo como housekeeping o custodio en escuelas del condado JCPS, en Louisville, Kentucky, y animó a sus seguidores a intentarlo.

En su video, ella contó: "Soy housekeeping o custodio, y hoy te voy a explicar cómo hice para entrar a trabajar, cuánto es que cobro y cómo puedes hacerlo tú. Lo primero que yo hice fue averiguar un poco; les voy a dejar aquí el link de la página donde puedes aplicar". Además, aclaró que es necesario tener el social security, permiso de trabajo y otros documentos básicos para el proceso de contratación.

El salario inicial es de $16 por hora, pero quienes logran quedarse como empleados fijos pueden ganar hasta $19 la hora. También detalló que, aunque el proceso incluye pruebas como antecedentes penales, exámenes de laboratorio y tuberculosis, el trabajo es "super fácil, super tranquilo y sin presión de un jefe encima".

A pesar de no hablar inglés, logró avanzar en el proceso y comentó que tras completar tres días de entrenamiento, la enviaron a una escuela temporal hasta que se le asigne un puesto fijo. Su mensaje final fue claro: "Si estás buscando trabajo, esto es una buena opción".

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchas personas, tanto en Kentucky como en otros estados, mostraron interés y pidieron más información. Entre las reacciones, algunos usuarios compartieron sus experiencias: "Yo también trabajo en una escuela, pero en la cafetería, y tampoco necesito inglés"; "En Texas es super fácil, pero no pagan eso"; "Yo en Virginia llevo un año y aunque no hablo inglés, he aprendido bastante".

Otros mostraron frustración por las diferencias en salarios: "En Houston solo pagan $13 la hora"; "En Florida pagan $15, pero para ser fijo tienes que esperar ocho meses". También hubo quienes le advirtieron que tuviera cuidado al grabar dentro de las aulas, pues podría meterse en problemas: "No hagas vídeos en las escuelas aunque estén vacías, puedes tener alguna dificultad por eso".

El video ha generado un debate sobre las oportunidades de empleo en las escuelas públicas de EE.UU., especialmente para personas que no dominan el inglés. Sin duda, esta cubana ha inspirado a muchos a buscar nuevas oportunidades laborales en el país.

Preguntas frecuentes sobre el trabajo en escuelas de Estados Unidos sin hablar inglés