"Hacer pasar hambre a la familia no es la manera de que se caiga una dictadura": Cubano responde y desata debate

Un cubano, conocido en TikTok como @guzman8798 y radicado en Estados Unidos, encendió las redes sociales con su respuesta a un comentario que cuestionaba su posición sobre las sanciones contra Cuba y su impacto en las familias de la isla. Todo comenzó con un video donde Guzmán lamentaba que algunos cubanos en el exterior apoyaran medidas como el bloqueo de remesas, señalando: "¿Asere, se te olvida de dónde tú saliste? ¿Tu familia cómo está allá y que depende de ti?".

En respuesta a este planteamiento, una usuaria comentó: "Y a usted se le olvida que los que se favorecen son los dictadores porque la familia está cada vez peor", lo que llevó al creador a responder contundente en un nuevo video: "No señora, a mí no se me olvida nada, pero me parece que hacer pasar hambre a la familia de uno no es la manera de que se caiga una dictadura de tantos años. Hay 10,000 otras formas, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a las palabras y no las acciones".

El video ha acumulado más de 1,600 likes y superado los 500 comentarios la efectividad de las sanciones contra el régimen cubano y su impacto en el pueblo. La mayoría de los usuarios respaldaron a Guzmán, expresando opiniones similares: "Cubano que se respete y que tenga familia en Cuba nunca va a estar de acuerdo con que su familia pase hambre"; "El pueblo sufre y los barrigas grandes siguen igual viviendo su dulce vida"; "No voy a dejar que mi madre y mis hijos pasen hambre por ninguna ley ni dictadura".

Otros usuarios, sin embargo, cuestionaron sus palabras, pidiendo más claridad sobre sus "10,000 formas" de lucha: "¿Cuáles son esas maneras? Ilumínanos"; "Llevamos 65 años con este castigo, ¿qué es lo diferente?". Algunos también recordaron que las sanciones no han tenido resultados en décadas: "Nadie más olvidadizo que los cubanos. ¿Ya se les olvidó que antes no se podía mandar nada y los dictadores seguían igual?".

La conversación también derivó en señalamientos hacia quienes defienden las restricciones. "La mayoría de los que apoyan estas ideas no tienen familia en Cuba o no les importa"; "Es más fácil justificar con política no ayudar a los tuyos", fueron algunos de los comentarios destacados.

Guzmán98 interactuó activamente en los comentarios, agradeciendo el apoyo y señalando: "El pueblo siempre paga las consecuencias, no la dictadura. Ya no quedan mambises ni Martí".

El video de Guzmán ha puesto de nuevo sobre la mesa un tema sensible para la diáspora cubana, donde la lucha por el cambio en la isla se enfrenta al dilema de cómo apoyar a los familiares sin fortalecer al régimen.

