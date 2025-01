Cubanos explotan contra el gobierno tras anuncio sobre cuentas en MLC: "Nos robaron"

Vídeos relacionados:

El reciente anuncio del régimen cubano sobre la permanencia de las cuentas en Moneda Libremente Convertible (MLC) ha generado indignación en la población.

Muchos ciudadanos expresaron frustración en redes sociales, denunciando que el sistema financiero de la isla no les brinda acceso real a los dólares depositados en los bancos, y transformados en MLC, mientras el gobierno ahora abre tiendas que solo aceptan pagos en divisas.

Las promesas del régimen sobre la validez de la moneda digital carecen de credibilidad para muchas personas que ven las tiendas en MLC vacías, a diferencia de las que son en dólares.

Alberto Javier Quiñones, vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba, intervino este miércoles en el espacio oficialista Mesa Redonda para asegurar que "las cuentas en MLC que hoy tienen los clientes con sus bancos no desaparecen" y que los rumores sobre su eliminación son "falsos".

También afirmó que "se garantiza el compromiso de los bancos y sus clientes con los fondos que estos tengan". Sin embargo, los cubanos reaccionaron con escepticismo y molestia ante las declaraciones del funcionario porque consideran que el gobierno deja las cuentas en MLC atrapadas en un limbo financiero.

Indignación de los cubanos en redes sociales

Los ciudadanos han denunciado que, a pesar de tener fondos en MLC respaldados en dólares y euros, no pueden utilizarlos en las nuevas tiendas en USD. La situación ha generado innumerables críticas y confusión sobre el acceso a bienes de primera necesidad.

Un usuario en redes expresó: "Lo que nunca han explicado es por qué esa tarjeta MLC que tiene respaldo en USD también, no puede ser usada en esas tiendas, si al final el gobierno es quien controla todo ese dinero en Cuba."

Otro cubano denunció la falta de transparencia en el sistema bancario: "Y por qué mi tarjeta MLC, respaldada en USD puestos fuera de Cuba, no me sirve para las tiendas en dólares? Con qué van a abastecer los dos tipos de tiendas si no hay para una?"

La confusión y el enojo se hacen más evidentes en testimonios como el siguiente:

"Lo que quieren es volvernos locos. La familia manda euros o dólares, llegan a la tarjeta y por el camino se convierten a MLC. Después vas a la tienda y está vacía, no hay nada en MLC, pero tenemos tiendas nuevas en USD. Vas con tu tarjeta en MLC, que supuestamente son dólares, y no te aceptan eso. Tienes que tener tarjeta Clásica. Vas al banco, pides que te pasen tus euros o dólares a la Clásica y te dicen que no, que no son dólares, que son MLC. Con mucho trabajo compras dólares con los MLC y pones dinero en la Clásica perdiendo un montón de dinero en el proceso. Llegas finalmente a la tienda y con el precio que tiene todo no te alcanza para más que un pomo de aceite y una manzana. De vuelto, unos caramelos. Llegas a casa y tu esposa te pregunta si eso fue lo único que compraste por el bulto de MLC que tenías. Le metes el caramelo en la boca, le das un besito y llamas a Mazorra a ver si tienen capacidad para otra persona más."

La desconfianza en el sistema financiero cubano crece

Las críticas no solo se centran en la conversión de monedas, sino también en la falta de confianza en el sistema bancario cubano. Un usuario escribió:

"Pero nadie preguntó si desaparecen o no. La gente pregunta POR QUÉ no se puede comprar con esa tarjeta en las nuevas tiendas si el MLC es efectivo que se depositó en el banco. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se podrá extraer el MLC en efectivo para poder comprar en esas tiendas? Lo que acaban de publicar no da respuesta a nada. Y en los bancos de Cuba no se puede confiar. El que guarde un dinero ahí para usarlo cuando tenga un problema o una emergencia está loco porque, créanme, es una estafa. La confianza una vez rota es muy difícil de construir nuevamente. Y ustedes la rompieron, la pasaron por el molino, la hicieron polvo y la cogieron de abono."

Otro ciudadano cuestionó la desigualdad en el acceso a bienes esenciales:

"Fincimex, explícanos cómo un trabajador de salario mínimo de 2,200 pesos puede adquirir algún producto en esas tiendas en dólares, que es donde único hay la gran mayoría de alimentos y cosas necesarias para el hogar. Necesito saber qué se está haciendo para que todo el pueblo pueda disfrutar de esas bondades, ya que el cubano de a pie no puede ni soñar con eso. Supuestamente iban a surtir las tiendas de moneda nacional con esas divisas y eso nunca ocurrió. Más bien han ido quitándolo todo. Ya no viene nada."

Dolarización de la economía cubana y exclusión social

El gobierno ha defendido la dolarización parcial como una "medida importante para garantizar recursos en el país" y para "garantizar el encadenamiento de los sectores de la economía", según afirmó la viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo.

Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos ven esta medida como un mecanismo de exclusión, en el que solo quienes tienen acceso a dólares pueden adquirir productos básicos.

La coexistencia de tiendas en MLC y en dólares solo ha acrecentado la crisis de confianza en el sistema financiero cubano.

Mientras el régimen insiste en que las cuentas en MLC no desaparecerán, los ciudadanos se preguntan qué sentido tiene mantener un saldo en una moneda que no les permite acceder a los bienes de primera necesidad. La indignación crece y "la confianza en el sistema financiero cubano está rota para siempre".

