Maykel Osorbo a los presos excarcelados: "Que se porten bien, pero que no cambien los principios"

El rapero y preso político cubano Maykel "Osorbo" Castillo aseguró que no se ilusionó con las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen cubano y envió un mensaje a los beneficiados con la medida: "Que se porten bien, pero que no cambien los principios".

"Tremendo amor para ellos. Qué bueno que les dieron su libertad. Que se porten bien, pero que no cambien los principios. Si cambias los principios, pierdes el concepto. Los principios no son negociables", declaró en una serie de conversaciones telefónicas con el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez para la revista El Estornudo.

Sobre el proceso de excarcelación que benefició a 192 prisioneros tras un acuerdo con Estados Unidos y El Vaticano a mediados de enero –y se ha mantenido congelado en la última semana–, aseguró que mantiene una distancia fría respecto a la noticia.

"Yo siempre ando conectado con los árboles, con los dioses. Yo ni he oído hablar de eso. Yo estoy enfocado en mis nueve años, en el 2030. Esa película a mí ni me interesa", explicó.

Maykel Osorbo, uno de los artistas y activistas más representativos de la oposición cubana, dejó claro que su perspectiva sobre la vida y la política ha sido profundamente moldeada por su encarcelamiento.

Desde 2021, el músico se encuentra tras las rejas debido a su activismo en contra del régimen cubano y afirma que tiene la mente puesta en 2030, cuando cumplirá su condena de nueve años.

Cuando Álvarez insiste en si alguna vez pensó en ser uno de los 553 liberados que prometió el régime, Osorbo respondió tajante: "No, nada. Si pienso en otra cosa, me vuelvo loco".

Explica que para él, la esperanza de una salida no es más que una distracción destructiva: "El otro día me metí en la película, estaba en el patio, y se me engarrotaron todos los músculos, me empezó a subir la presión", confiesa, recordando cómo una breve ilusión lo llevó a un estado de tensión y desesperación. "Yo pienso en el 2030. Si pienso en otra cosa, me vuelvo loco".

"Mi nombre es Maykel Osorbo. (...) En la religión tú estás osogbo por un tiempo, estás jodido, pero después vas a ponerte iré, te van a recompensar. Conmigo eso se perdió, no funciona. Mi osogbo es literal, para siempre. Es lapidario", subrayó.

A mediados de enero, tras un acuerdo con El Vaticano y Estados Unidos, La Habana primetió excarcelar 553 presos a cambio de que Washington la sacara de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Al final de su mandato, Joe Biden hizo el esperado anuncio; y el régimen comenzó a liberar prisioneros.

Sin embargo, una semana después el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, restituyó a Cuba en el listado; y La Habana frenó el proceso de liberación de los presos.

