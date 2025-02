"¿De dónde salió la fama de que somos buenos en la cama?": Cubano en Italia desata risas y reacciones con su reflexión

El creador de contenido cubano @yannys_real, que vive en Italia, no pudo ignorar el tema que persigue a todos los nacidos en la Isla: la supuesta fama de los cubanos como amantes. En un video que ya está haciendo ruido en TikTok, Yannys reflexiona con su toque único y humor sobre de dónde salió esa creencia que tanto escuchamos por ahí.

Entre risas y frases que cualquier cubano reconocerá al vuelo, Yannys cuenta cómo en su "piquete internacional", con amigos de Alemania, Sri Lanka y Eslovenia, alguien lanzó el comentario: "Dicen que ustedes, los cubanos, en la cama le meten". Su respuesta: "Asere, respétame, uno aquí es un tipo serio, tirando para abogado". ¡Literalmente se robó el show con su manera de desviar el tema!

El tiktoker también aprovecha para cuestionar: "¿Por qué no destacan otras cualidades de los cubanos?", y sugiere que todo esto es un estereotipo que, aunque suena divertido, no representa a todos los 11 millones de habitantes de la Isla. Sin embargo, entre bromas, lanza un guiño diciendo: "Yo voy a mis 11 si se da un 11 para 11. ¡Cuba vs. Europa, ya tú sabes!"

Las reacciones no tardaron en llenar los comentarios con humor y orgullo. Una usuaria comentó: "Y yo poniendo en alto el nombre de mi país, no piensen mal, solo digo que me siento orgullosamente cubana"; mientras otra soltó: "Ahora le meten presión a una". Otros no se aguantaron las risas con frases como: "Asere, respétame" y "Si se pegó, que coja Grammy". Eso sí, hubo quien confesó: "Nunca probé uno, pero tengo curiosidad", dejando claro que el mito sigue más vivo que nunca.

En un tono ligero y lleno de cubaneo, Yannys -quien también es fundador y CEO de la marca de ropa Rytt Dustin- logra transformar un cliché en un momento divertido y reflexivo, dejando a todos preguntándose: ¿de dónde salió realmente esa fama?

