Una venezolana identificada en TikTok como @yorlysleon ha generado un amplio debate en redes sociales tras compartir un video en el que explica los cuatro favores que ha decidido no volver a hacer en Estados Unidos. Según relata, su experiencia con ciertas personas la llevó a tomar estas decisiones para evitar situaciones incómodas y conflictos.

En el video, detalla su lista y las razones detrás de cada elección:

No recibir a nadie en su casa. Explica que en el pasado ofreció alojamiento gratuito por tres meses a quienes llegaban sin recursos. Sin embargo, cuando pedía que se independizaran, algunos la hicieron sentir como la responsable del problema. "Los recibía, les daba tres meses de alojamiento totalmente gratis, y cuando les decía que se tenían que independizar, la mala fui yo", comentó.

No prestar dinero. Señala que, en su experiencia, muchas personas son rápidas para pedir ayuda económica, pero cuando llega el momento de devolver el dinero, la situación se torna incómoda. "Son buenos para pedir, pero cuando les vas a cobrar, la mala eres tú y la creída eres tú", expresó.

No prestar sus documentos para trámites. Explica que decidió no facilitar su identificación para la compra de autos, teléfonos o seguros, ya que, cuando alguien deja de pagar, ella termina siendo la responsable. "Ni para sacarte un auto, ni para comprarte un teléfono, ni mucho menos para asegurar ni poner un carro a mi nombre", afirmó. Según su testimonio, muchas personas incumplen con los pagos y luego simplemente abandonan la responsabilidad, afectando su historial crediticio. "Cuando no tienen para pagar ese bill, te entregan esa pertenencia y tú tienes que responder, sin importar si te dañan tu crédito", lamentó Yorlys Leon.

No recomendar a nadie en trabajos. Este es el cuarto favor que no volvería a repetir. "Cuando no les interesa o no les gusta el trabajo, simplemente se van y no les importa lo que pudiste hacer por ellos. Te dejan mal a ti", dijo.

El video ha generado diversas reacciones. Algunas personas apoyan su postura, argumentando que ciertas experiencias pueden hacer que uno establezca límites para evitar inconvenientes. Otros consideran que su visión podría cerrar oportunidades a quienes realmente necesitan ayuda.

¿Qué opinas sobre su experiencia?

