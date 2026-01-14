Militares cubanos exiliados llaman a las Fuerzas Armadas a no reprimir al pueblo y denuncian usurpación de GAESA

Vídeos relacionados:

El movimiento cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC), encabezado por el general exiliado Rafael del Pino, lanzó un llamado directo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior de Cuba, instándolos a no reprimir a la población civil y a desconocer la autoridad de la corporación militar GAESA, a la que acusan de “usurpar la soberanía nacional”.

El comunicado, difundido a través de Cuba Siglo 21, describe la situación en la isla como una “grave crisis humanitaria” que, según el grupo, se agravará tras los recientes acontecimientos en Venezuela.

“Ustedes han jurado defender la soberanía de Cuba, no han jurado lealtad a la oligarquía de GAESA. La soberanía descansa en el pueblo”, advierte el texto firmado por Del Pino.

El pronunciamiento pide a los uniformados “definirse del lado de la nación” y advierte que serán considerados “traidores” aquellos que agredan a civiles por órdenes del régimen.

“Cuando el pueblo salga de nuevo a las calles y se les ordene masacrar ciudadanos indefensos, viren sus armas contra quienes den esas órdenes”, señala el documento.

En un pasaje que ha causado repercusión internacional, el MOC afirma que si Estados Unidos u otros países decidieran proteger a los manifestantes cubanos “de la fuerza bruta del estado mafioso”, los militares exiliados “tienden la mano”, evocando la cooperación de los mambises con los Rough Riders de Theodore Roosevelt en 1898.

Rafael del Pino, quien desertó del régimen cubano en 1987 y reside en el exilio, firma el texto en nombre del movimiento, subrayando que “es hora de definiciones”.

El grupo acusa a GAESA, conglomerado militar que controla gran parte de la economía nacional, de haberse convertido en el verdadero poder dentro del país.

El comunicado ocurre a pocas horas de que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) publicó en sus redes sociales un mensaje en el que afirma que “el enemigo no tendrá ni un metro cuadrado donde pueda estar seguro, donde no tenga la amenaza de volar con una mina o caer en una emboscada que lo aniquile”, y que “ningún enemigo estará a salvo en Cuba”.

Además, el régimen cubano reactivó este lunes su discurso militarista con el inicio del llamado Año de preparación para la defensa 2026 en las FAR, un programa que busca “fortalecer la invulnerabilidad militar” y perfeccionar el “empleo combativo” de las tropas.