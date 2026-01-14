Militares cubanos exiliados llaman a las Fuerzas Armadas a no reprimir al pueblo y denuncian usurpación de GAESA

Vídeos relacionados:
El movimiento cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC), encabezado por el general exiliado Rafael del Pino, lanzó un llamado directo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior de Cuba, instándolos a no reprimir a la población civil y a desconocer la autoridad de la corporación militar GAESA, a la que acusan de “usurpar la soberanía nacional”.
El comunicado, difundido a través de Cuba Siglo 21, describe la situación en la isla como una “grave crisis humanitaria” que, según el grupo, se agravará tras los recientes acontecimientos en Venezuela.
“Ustedes han jurado defender la soberanía de Cuba, no han jurado lealtad a la oligarquía de GAESA. La soberanía descansa en el pueblo”, advierte el texto firmado por Del Pino.
El pronunciamiento pide a los uniformados “definirse del lado de la nación” y advierte que serán considerados “traidores” aquellos que agredan a civiles por órdenes del régimen.
“Cuando el pueblo salga de nuevo a las calles y se les ordene masacrar ciudadanos indefensos, viren sus armas contra quienes den esas órdenes”, señala el documento.
En un pasaje que ha causado repercusión internacional, el MOC afirma que si Estados Unidos u otros países decidieran proteger a los manifestantes cubanos “de la fuerza bruta del estado mafioso”, los militares exiliados “tienden la mano”, evocando la cooperación de los mambises con los Rough Riders de Theodore Roosevelt en 1898.
Lo más leído hoy:
Rafael del Pino, quien desertó del régimen cubano en 1987 y reside en el exilio, firma el texto en nombre del movimiento, subrayando que “es hora de definiciones”.
El grupo acusa a GAESA, conglomerado militar que controla gran parte de la economía nacional, de haberse convertido en el verdadero poder dentro del país.
El comunicado ocurre a pocas horas de que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) publicó en sus redes sociales un mensaje en el que afirma que “el enemigo no tendrá ni un metro cuadrado donde pueda estar seguro, donde no tenga la amenaza de volar con una mina o caer en una emboscada que lo aniquile”, y que “ningún enemigo estará a salvo en Cuba”.
Además, el régimen cubano reactivó este lunes su discurso militarista con el inicio del llamado Año de preparación para la defensa 2026 en las FAR, un programa que busca “fortalecer la invulnerabilidad militar” y perfeccionar el “empleo combativo” de las tropas.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación de las Fuerzas Armadas y GAESA en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es el movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC) en Cuba?
El movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC) está encabezado por el general exiliado Rafael del Pino y hace un llamado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior de Cuba para que no repriman a la población civil y desconozcan la autoridad de GAESA, a la que acusan de usurpar la soberanía nacional. Este grupo aboga por una insubordinación que ponga fin al régimen actual en favor de una transición democrática.
¿Por qué GAESA es considerado un problema en Cuba?
GAESA es considerado un problema en Cuba porque actúa como un Estado dentro del Estado, controlando gran parte de la economía del país sin supervisión civil. Según documentos filtrados, acumula más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos, mientras la población enfrenta una grave crisis económica. Este conglomerado es visto como el núcleo de un estado mafioso que prioriza sus intereses sobre las necesidades del pueblo.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en la situación actual de Cuba?
Estados Unidos ha denunciado la corrupción del régimen cubano, acusando a GAESA de ser la base financiera del poder militar que oprime al pueblo cubano. Washington ha impulsado sanciones contra entidades vinculadas a GAESA y ha llamado a la comunidad internacional a no ser cómplice de la corrupción del régimen. Además, ha cuestionado la narrativa del embargo como causa principal de las penurias en la isla, apuntando a la gestión del régimen como la causa real.
¿Qué repercusiones internacionales puede tener la situación en Cuba?
La situación en Cuba tiene implicaciones internacionales, ya que la comunidad internacional está atenta a los movimientos del régimen y la respuesta de las Fuerzas Armadas. Las revelaciones sobre GAESA y la crisis económica en la isla han llamado la atención de gobiernos y entidades internacionales, que podrían incrementar la presión sobre La Habana para que realice cambios significativos. Además, Cuba ha intentado movilizar apoyo internacional para evitar una escalada militar en Venezuela, lo que también refleja la tensión regional.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.