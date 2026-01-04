Madres angustiadas: Denuncian que jóvenes del Servicio Militar entran en disposición combativa

Vídeos relacionados:
Un joven que cumple el Servicio Militar Activo (SMA) en Cuba afirmó que, tras los acontecimientos relacionados con Venezuela, su unidad fue puesta en “disposición combativa”.
Según un mensaje reproducido este sábado por el reportero Yosmany Mayeta Labrada, los jóvenes han sido movilizados dentro de la Unidad Militar 1573 de Defensa Antiaérea en Santiago de Cuba.
“Yosmany, te informo que, tras los acontecimientos relacionados con Venezuela, la Unidad Militar 1573 de Defensa Antiaérea nos tienen en disposición combativa”, dice el texto atribuido al joven.
El reporte no añade más detalles sobre el tipo de medidas activadas ni sobre un pronunciamiento oficial, limitándose a la denuncia difundida por el periodista.
En los comentarios recogidos junto a la publicación, varios internautas expresaron preocupación por familiares que estarían en esa unidad.
Una usuaria escribió que sus hermanos gemelos “están en esa unidad” y que su madre está “de nervio”.
Otra dijo que muchas estaban “alteradas” y “desesperadas”: “Así estamos todas, alteradas desesperadas, rezando por nuestros hijos”.
Otros mensajes aludieron a la ubicación de la unidad y a señales de posible activación militar.
Un comentario identifica la instalación como “la unidad que está en el Camino Viejo al Cobre” y otra persona aseguró haber visto la tarde de este sábado un helicóptero con destino a Holguín.
“Ya se dio alarma de combate”, escribió un internauta que vio sobrevolar los helicópteros .
Una madre, por su parte, dijo: “Mi hijo está ahí y no quiero ni pensar en que pase nada, mañana voy pa allá”.
La angustia de las madres crece ante las tragedias vinculadas al Servicio Militar en Cuba que han conmocionado a la opinión pública.
En diciembre, el padre de un joven fallecido publicó una galería con decenas de imágenes de reclutas muertos o con secuelas graves, denunciando la impunidad y el silencio del Estado.
Según su recuento, al menos 78 adolescentes han perdido la vida desde 2019 en circunstancias que incluyen accidentes, negligencia médica o suicidios dentro de las unidades militares.
El ambiente de militarización y adoctrinamiento tuvo además un episodio simbólico a inicios de diciembre, cuando las autoridades en Santiago de Cuba movilizaron a niños y adolescentes para participar en actos de culto político a Fidel Castro, presentados como homenajes patrióticos.
Las imágenes de menores uniformados portando retratos del difunto gobernante reavivaron las críticas sobre el uso de menores en ceremonias ideológicas y la instrumentalización de la juventud con fines propagandísticos.
Estos hechos, acumulados en pocas semanas, reflejan un creciente malestar social y familiar ante el papel del Ejército en la vida civil y la falta de transparencia del gobierno.
Las denuncias sobre muertes, abusos y manipulación política de la juventud acentúan la desconfianza hacia las instituciones militares y revelan un clima de tensión que afecta tanto a los cuarteles como a los hogares cubanos.
Preguntas frecuentes sobre el Servicio Militar en Cuba y su impacto social
Preguntas frecuentes sobre el Servicio Militar en Cuba y su impacto social
¿Por qué están en disposición combativa los jóvenes del Servicio Militar en Cuba?
Los jóvenes del Servicio Militar en Cuba han sido puestos en disposición combativa debido a los acontecimientos relacionados con Venezuela, según un mensaje de un joven que cumple el servicio. Esto ha generado preocupación entre las familias de los soldados convocados.
¿Cuáles son las preocupaciones de las madres cubanas sobre el Servicio Militar Obligatorio?
Las madres cubanas expresan angustia debido a que sus hijos están siendo movilizados a unidades militares en condiciones de combate sin información clara. Además, hay críticas por la incorporación de jóvenes con problemas de salud, como hipertensión, al Servicio Militar Obligatorio. La falta de atención médica adecuada y las condiciones precarias dentro de las unidades militares son preocupaciones constantes que han sido denunciadas por las familias.
¿Qué incidentes recientes han aumentado las críticas hacia el Servicio Militar en Cuba?
Las críticas hacia el Servicio Militar en Cuba han aumentado debido a muertes, negligencias y condiciones inhumanas dentro de las unidades militares. Casos como el de un joven fallecido por presunta mala atención médica y denuncias de abusos han reavivado el debate sobre el sistema militar obligatorio en la isla.
¿Cómo afecta el Servicio Militar a las familias cubanas?
El Servicio Militar Obligatorio en Cuba ha sido criticado por destruir la adolescencia y las familias debido a las condiciones precarias y los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes reclutas. Las familias viven en un constante estado de preocupación e incertidumbre, especialmente ante la falta de transparencia y el riesgo de negligencias médicas.
