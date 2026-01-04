Madres angustiadas: Denuncian que jóvenes del Servicio Militar entran en disposición combativa

Vídeos relacionados:

Un joven que cumple el Servicio Militar Activo (SMA) en Cuba afirmó que, tras los acontecimientos relacionados con Venezuela, su unidad fue puesta en “disposición combativa”.

Según un mensaje reproducido este sábado por el reportero Yosmany Mayeta Labrada, los jóvenes han sido movilizados dentro de la Unidad Militar 1573 de Defensa Antiaérea en Santiago de Cuba.

“Yosmany, te informo que, tras los acontecimientos relacionados con Venezuela, la Unidad Militar 1573 de Defensa Antiaérea nos tienen en disposición combativa”, dice el texto atribuido al joven.

El reporte no añade más detalles sobre el tipo de medidas activadas ni sobre un pronunciamiento oficial, limitándose a la denuncia difundida por el periodista.

En los comentarios recogidos junto a la publicación, varios internautas expresaron preocupación por familiares que estarían en esa unidad.

Una usuaria escribió que sus hermanos gemelos “están en esa unidad” y que su madre está “de nervio”.

Otra dijo que muchas estaban “alteradas” y “desesperadas”: “Así estamos todas, alteradas desesperadas, rezando por nuestros hijos”.

Otros mensajes aludieron a la ubicación de la unidad y a señales de posible activación militar.

Un comentario identifica la instalación como “la unidad que está en el Camino Viejo al Cobre” y otra persona aseguró haber visto la tarde de este sábado un helicóptero con destino a Holguín.

“Ya se dio alarma de combate”, escribió un internauta que vio sobrevolar los helicópteros .

Una madre, por su parte, dijo: “Mi hijo está ahí y no quiero ni pensar en que pase nada, mañana voy pa allá”.

La angustia de las madres crece ante las tragedias vinculadas al Servicio Militar en Cuba que han conmocionado a la opinión pública.

En diciembre, el padre de un joven fallecido publicó una galería con decenas de imágenes de reclutas muertos o con secuelas graves, denunciando la impunidad y el silencio del Estado.

Según su recuento, al menos 78 adolescentes han perdido la vida desde 2019 en circunstancias que incluyen accidentes, negligencia médica o suicidios dentro de las unidades militares.

El ambiente de militarización y adoctrinamiento tuvo además un episodio simbólico a inicios de diciembre, cuando las autoridades en Santiago de Cuba movilizaron a niños y adolescentes para participar en actos de culto político a Fidel Castro, presentados como homenajes patrióticos.

Las imágenes de menores uniformados portando retratos del difunto gobernante reavivaron las críticas sobre el uso de menores en ceremonias ideológicas y la instrumentalización de la juventud con fines propagandísticos.

Estos hechos, acumulados en pocas semanas, reflejan un creciente malestar social y familiar ante el papel del Ejército en la vida civil y la falta de transparencia del gobierno.

Las denuncias sobre muertes, abusos y manipulación política de la juventud acentúan la desconfianza hacia las instituciones militares y revelan un clima de tensión que afecta tanto a los cuarteles como a los hogares cubanos.