Trump arremete contra la Unión Europea: "Han abusado de EE.UU. durante años"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar advertencias sobre la imposición de nuevos aranceles a la Unión Europea (UE), ampliando su guerra comercial tras aplicar medidas similares a México, Canadá y China.

Sin precisar fechas, Trump aseguró que la aplicación de los aranceles a los productos europeos ocurrirá "bastante pronto".

Desde su llegada a Maryland procedente de Florida, Trump se mostró crítico con la UE, alegando que los 27 "están realmente fuera de lugar" y que el comercio entre ambas potencias es desigual.

Dice que la Unión Europea lleva años "abusando de EE.UU."

"No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas. No se llevan casi nada, y nosotros les quitamos todo, millones de coches, enormes cantidades de alimentos y productos agrícolas", declaró el mandatario.

El republicano insistió en que, aunque no hay un cronograma específico, la aplicación de los aranceles será inminente.

Sus declaraciones refuerzan una política comercial proteccionista que ha impulsado desde su primer día en la Casa Blanca, primero contra China y sus vecinos de América del Norte, y ahora contra la UE y los países del grupo BRICS.

En cuanto al comercio con el Reino Unido, Trump reconoció que "se ha extralimitado", pero aseguró que "se puede solucionar".

Además, elogió al primer ministro británico, Keir Starmer, con quien ha mantenido "varias reuniones y numerosas llamadas telefónicas", destacando una buena relación bilateral.

Reacción de la UE ante la amenaza de aranceles

Los líderes europeos han manifestado su firme oposición a los planes de Trump y han mostrado unidad frente a la amenaza de aranceles.

Antes de una reunión informal en Bruselas sobre seguridad y comercio internacional, el canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que la UE podría reaccionar con medidas similares.

"Debemos hacerlo y lo haremos, pero debemos proceder de tal manera que las cosas desescalen para alcanzar la cooperación", declaró.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió sobre las graves consecuencias de una guerra comercial con EE.UU.: "Tenemos que hacer todo lo posible para evitar esta guerra arancelaria totalmente innecesaria y estúpida".

En la misma línea, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se mostró contraria a la confrontación entre aliados, aunque aseguró que Dinamarca cooperará con la UE en su respuesta.

"Una cosa está clara: la UE debe actuar con una sola posición", reforzó el Taoiseach de Irlanda, Micheál Martin.

La responsable de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, subrayó que una guerra comercial con EE.UU. no tendría ganadores y que China sería la principal beneficiada.

"Los aranceles afectarán al empleo y a los precios, debilitando la competitividad de ambas economías", explicó.

Impacto económico y consecuencias geopolíticas

El impacto de los aranceles no solo tendrá consecuencias económicas, sino también geopolíticas.

El domingo, Trump justificó sus medidas afirmando que el déficit comercial de la UE con EE.UU. asciende a 300,000 millones de euros, calificándolo de "atrocidad".

También mencionó posibles aranceles al comercio con el Reino Unido, aunque matizó que la situación "podría resolverse" mediante negociaciones con Starmer.

La UE busca reforzar su independencia económica y militar

A medida que las prioridades de Trump se centran en los intereses nacionales de EE.UU., la UE busca aumentar su independencia económica y militar.

La guerra en Ucrania ha acelerado los esfuerzos para reducir la dependencia del gas ruso, y las tensiones con Washington podrían acelerar también la autonomía industrial y comercial del bloque.

En la cumbre informal de Bruselas, la cooperación UE-EE.UU. y el gasto militar serán temas clave.

Según la Comisión Europea, la UE necesita invertir 500,000 millones de euros en defensa en la próxima década, una cifra que contrasta con los 8,000 millones de euros asignados en el presupuesto 2021-2027.

Keir Starmer asistirá a la reunión, marcando la primera visita de un líder británico desde el Brexit.

Su objetivo es "recomponer" las relaciones con la UE en un momento en el que el bloque busca fortalecer su posición global frente a los desafíos impuestos por Trump y otras potencias.

Con las tensiones comerciales en aumento, Europa se prepara para una posible guerra arancelaria que podría transformar profundamente el comercio transatlántico y la economía global.