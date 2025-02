Vuelven a citar a José Daniel Ferrer a Tribunal en Santiago de Cuba: Así respondió el opositor

El opositor cubano José Daniel Ferrer ha sido nuevamente citado por las autoridades judiciales en Santiago de Cuba, pero ha reiterado su rechazo a presentarse ante el tribunal y su disposición a enfrentar las consecuencias.

En un video publicado en su cuenta de X, Ferrer mostró la citación que recibió y explicó su postura: “No reconozco el tribunal por la sencilla razón de que no he cometido ningún delito. Yo estoy esperando que me encarcelen nuevamente porque ni pedí ser liberado bajo libertad condicional”.

Según la citación oficial emitida por el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, Ferrer debe comparecer este viernes 7 de febrero de 2025 a las 9:00 a.m. ante el Departamento de Control Atención e Influencia, ubicado en Calle 4ta No. 405 % Calle 15 y Calle 17, Reparto Vista Alegre. En el documento se advierte que su ausencia podría traer consecuencias legales.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), organización opositora que lucha por la democracia en la isla, fue liberado en enero pasado tras el acuerdo alcanzado entre el régimen de La Habana y Estados Unidos con la mediación del Vaticano.

En ese contexto, el 14 de enero de 2025, el gobierno cubano anunció la liberación gradual de 553 presos que cumplían condenas por diversos delitos.

Según detalló, los funcionarios del tribunal lo visitaron para exigirle que compareciera ante el juez de ejecución.

Sin embargo, devolvió la citación sin firmarla, pues no reconoce el proceso en su contra: “La citación que devolví, porque de recibirla tengo que dar acuse de recibo y no voy a firmarla, dice que de no comparecer tengo que atenerme a las consecuencias de lo que puedan decidir en mi contra”.

Ferrer reafirmó su lucha por los derechos humanos, el bienestar de su pueblo y el fin de la represión en Cuba: “Mi lucha es por los derechos humanos de mi pueblo, por el bienestar de mi nación, por ayudar a los más necesitados, por socorrer a los que viven en condiciones extremas, y por tener una Cuba verdaderamente justa, una Cuba con todos y para el bien de todos, como soñó José Martí”.

Sus declaraciones se enmarcan en el contexto de una citación policial recibida en enero pasado en su residencia en la barriada de Altamira, en Santiago de Cuba.

El líder opositor dejó claro que no teme volver a prisión si eso significa seguir defendiendo la libertad en Cuba: “Si por eso debo volver a prisión, con mucho gusto vuelvo a prisión y en prisión me mantengo hasta que caiga la tiranía y hasta que mi pueblo sea libre, y deje de pasar hambre, miseria y todo tipo de vicisitudes”.

Ferrer, quien ha sido encarcelado en varias ocasiones, concluyó con un mensaje de firmeza: “No temo ni a la prisión ni a los tratos inhumanos. La crueldad de los tiranos no asusta mi corazón”.

Horas después de su pronunciamiento inicial, el opositor cubano publicó un mensaje en Facebook donde reveló la profunda afectación que la citación ha causado en su familia, especialmente en su hijo pequeño: “Mi hijo Daniel José de 5 años, vio y escuchó que citaban a su padre y está muy afectado”.

Ferrer denunció que, en caso de ser encarcelado nuevamente, su familia quedaría expuesta a una nueva ola de acoso y hostigamiento por parte del régimen: “De ir nuevamente a prisión, quedan mi esposa y mi hijo nuevamente bajo el más perverso acoso”, advirtió.

En su publicación, el opositor pidió a su esposa que priorice el bienestar de su hijo y su estabilidad emocional ante la incertidumbre: “A mi esposa le pedí que se concentre en el cuidado de nuestro hijo y en su salud emocional. No quiero más sacrificios extremos de ellos. Con el mío es suficiente”.

Finalmente, reiteró que asume su lucha con determinación y sin miedo a las consecuencias. “Yo me sacrifico con gusto por mi patria y por mis seres queridos”, afirmó.

