José Daniel Ferrer rechaza citación policial en Santiago de Cuba: “No voy a ningún lado”

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, recientemente excarcelado por el régimen tras más de tres años en prisión, ha revelado que recibió una citación policial en su residencia en Santiago de Cuba.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), expresó, a través de un mensaje difundido en redes sociales, que no acatará la orden y manifestó su rechazo categórico al hostigamiento de las autoridades.

“Yo no voy a ningún lado”, afirmó Ferrer, reiterando su postura de no colaborar con lo que califica como estrategias represivas del régimen cubano.

“Si la intención es amenazarme con volver a la prisión, pierden su tiempo. Por la libertad y el bienestar de mi pueblo doy hasta la vida. No me asusta la prisión”, aseguró.

El documento, emitido desde la Segunda Estación de la Policía Nacional Revolucionaria en Santiago de Cuba, lo convoca a comparecer el 28 de enero de 2025 en dicha unidad policial, ubicada en Vista Alegre.

Ferrer fue liberado el 16 de enero de 2025 tras pasar tres años y medio en prisión. Su excarcelación se produjo en el contexto de un acuerdo entre el régimen cubano, el Vaticano y Estados Unidos, que contemplaba la liberación gradual de 553 presos políticos.

En sus primeras declaraciones tras salir de la cárcel, envió un mensaje de firmeza y esperanza a los cubanos, instándolos a perder el miedo porque "el opresor está cada vez más asustado".

Afirmó: "No tengan miedo de luchar por una Cuba libre, justa, próspera, no tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida en otras tierras".

Tras su liberación, Ferrer criticó el acuerdo que facilitó su excarcelación, señalando que no siente gratitud hacia "ningún proceso o negociación indigna que termine beneficiando a la dictadura".

Expresó su preocupación de que, aunque se liberen a algunos presos políticos, el régimen pueda encarcelar a más personas en el futuro y utilizar estas liberaciones como moneda de cambio en negociaciones internacionales.

Al regresar a su hogar en Santiago de Cuba, Ferrer observó cambios significativos en el país, como calles vacías debido a la emigración masiva ya que las familias cubanas están constantemente buscando alimentos.

A pesar de su liberación, es consciente de que en cualquier momento podría ser encarcelado nuevamente, pero se mantiene firme en su compromiso de luchar por una Cuba libre y democrática.

La liberación de Ferrer ha sido celebrada por líderes políticos, como la congresista estadounidense María Elvira Salazar y el senador Rick Scott, quienes destacaron su valentía frente al régimen cubano y subrayaron que la lucha por la libertad completa de Cuba continúa.

