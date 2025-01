José Daniel Ferrer: "En cualquier momento puedo ir a prisión"

José Daniel Ferrer (Palmarito, Santiago de Cuba, 1970) salió de prisión hace justo una semana, excarcelado este 16 de enero por el régimen de Miguel Díaz-Canel tras un acuerdo alcanzado con el Vaticano y coincidiendo con la decisión del ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, revocó el mismo día de su toma de posesión. Desde entonces, no ha sido liberado de las mazmorras castristas ningún otro preso de conciencia.

En este contexto, José Daniel Ferrer es consciente de que sus días en la calle pueden estar contados. "En cualquier momento puedo ir a prisión", dijo en una entrevista concedida este jueves a CiberCuba, en la que rememoró sus días en la cárcel, la soledad de una celda de aislamiento; sus lecturas, sus versos, su relación con los carceleros y con los presos comunes y el momento en que supo que lo iban a soltar.

Ferrer no dudó en señalar que lo más duro de su encierro fue, sin dudas, el temor a que su hijo de dos años lo olvidara, algo que el resto de hijos mayores, por su edad, él sabía que no iban a hacer. Cuando él entró en Mar Verde, el niño que tuvo con su esposa, la doctora Nelva Ortega, tenía solo dos años y ahora tiene cinco y un miedo atroz a que alguien pueda meter a su papá en un carro y llevárselo preso una vez más. Eso, asegura, duele más que una golpiza.

Dentro de la prisión, José Daniel Ferrer asegura que vivió "un infierno" y que aunque esta vez solo ha estado tres años y medio entre rejas, asegura que un minuto en la cárcel se convierte en una eternidad, especialmente, al principio, cuando no le dejaban leer ni escribir ni ver la televisión. Poco después, gracias a la presión mediática internacional, le permitieron informarse a través de Canal Caribe, Telesur y Russia Today. Y con la información manipulada que cada uno de estos canales emite, él iba atando cabos y haciéndose una idea de lo que en realidad estaba pasando en el mundo.

Especialmente dolorosa para él fue la noticia de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, cuando apenas llevaba unos meses en prisión y justo cuando le permitieron ver la televisión por primera vez.

No olvida que la mayor parte del tiempo la pasó sin poder hablar con nadie porque el preso que más cerca estaba de él, le quedaba a 20 metros y los guardias que vigilaban su celda no querían dirigirle la palabra por temor a ser grabados con cámaras y micrófonos ocultos. José Daniel Ferrer dice que revisó su celda y no vio los micrófonos, pero la paranoia existía entre los militares.

El líder de la Unpacu cuenta que dentro de prisión recibió la comida que le mandaba su familia, que gracias a la generosidad de parientes y amigos alcanzaba no sólo para él y sino también para ayudar a otros presos, porque nadie le podía impedir que compartiera con los que no tenían qué comer.

Sobre su liberación, cuenta que fue a través de RT, que se enteró de la negociación en curso para excarcelar a 553 presos políticos cubanos. Ya alguien le había dicho que había escuchado que lo iban a soltar y él regaló sus pertenencias, lo repartió todo entre los presos comunes y estaba listo para salir cuando le dijeron que tenía que hablar con varios jueces y fiscales que se habían desplazado hasta la prisión. Ellos le advirtieron que podía ingresar de nuevo en la cárcel en cualquier momento. él no quiso negociar. Iba a regresar a su celda cuando casi lo expulsaron de la cárcel. No le dejaron, siquiera, recoger sus espejuelos, sus libros de Economía y Medicina, ni sus vitaminas. Lo empujaron a salir de allí con su esposa y su hijo de cinco años, que lo estaban esperando fuera.

Ya en su casa, donde cada día recibe innumerables muestras de cariño y muchas visitas, José Daniel Ferrer ha querido aprovechar la entrevista de CiberCuba para disculparse con Mario Díaz-Balart por no haber podido hablar con él cuando le llamó; con el ex eurodiputado español José Ramón Bauzá y ha mandado saludos para otros con los que sí ha podido conversar como el senador republicano Rick Scott, ex gobernador de Florida, y el jefe de la misión diplomática de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. Aunque no dio nombre, también agradeció a un líder nórdico que se puso en contacto con él en cuanto lo excarcelaron. Sí ha echado de menos una llamada diplomática de la Unión Europea.

Al salir de prisión, Ferrer asegura que ha encontrado un país distinto. Lo comprobó durante un paseo por las céntricas calles de Santiago de Cuba, que encontró completamente vacías por la emigración masiva y porque las familias cubanas están buscando comida constantemente. También aseguró que él cree que al régimen le conviene excarcelar a los presos políticos, aunque teme que ahora deje a los prisioneros de conciencia entre rejas y libere a presos comunes para "cumplir" con el Vaticano.

En cualquier caso, él está preparado para hacer política en la Cuba del futuro, si finalmente se da la posibilidad de que el pueblo pueda acudir a elecciones libres y democráticas. También está preparado para volver a prisión. Ahora, se le ve sereno, pero consciente de que su excarcelación puede ser temporal. La Policía política mantiene una férrea vigilancia sobre su casa y ya ha advertido a quienes van a visitarlo que si los ven más de una vez por allí, se meterán en problemas.