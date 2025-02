Cubanoamericana llora por un país que no conoce: "Cuba vive en mi sangre. Es suficiente para mí"

La creadora de contenidos cubanoamericana Meiling Choy (@meilingchoy) ha conmovido a miles de usuarios en TikTok tras publicar un emotivo video en el que expresa su profundo vínculo con Cuba, un país que nunca ha visitado, pero que siente en su corazón.

“Nací en Estados Unidos y a lo mejor mi español no es perfecto, pero soy cubana. Tengo un amor tan grande por Cuba… No sé cómo explicarlo, lo siento en mi sangre”, confesó la joven.

Lo más leído hoy:

De origen cubano-chino y residente en California, Meiling comparte cómo las historias de sus abuelos sobre la isla despiertan en ella una nostalgia inexplicable.

"He tenido conversaciones con mi abuelo sobre Cuba, sobre lo que era y me pongo a llorar. No sé cómo es, pero siento esa tristeza de perder ese país".

Aunque el inglés es su lengua habitual, el español sigue siendo parte de su identidad, reflejando ese puente cultural que une generaciones de cubanos en el exilio.

“No entiendo cómo lloro por un país, por una tierra que nunca he tocado, pero Cuba vive en nuestra sangre, lo siento y eso es suficiente para mí”, agregó.

Su testimonio ha resonado entre jóvenes de la diáspora cubana, recordando que la identidad va más allá de fronteras físicas, se enraíza en la memoria familiar, el amor por la cultura y las tradiciones.

Preguntas frecuentes sobre la identidad cubana y la nostalgia en la diáspora