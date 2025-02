Cancelan la alerta de tsunami en el Caribe tras terremoto al norte de Honduras

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos (NWS) canceló el sábado todas las alertas de tsunami que se activaron para diversas regiones del Caribe tras un terremoto de magnitud 7,6 al norte de Honduras.

"Sin alerta, aviso, vigilancia ni amenaza de tsunami", anuncia el organismo en su web.

Tras el sismo, se emitió una alerta de tsunami para más de una docena de países de la región, incluidas las Islas Caimán, Jamaica, Cuba, México, Honduras, Bahamas, San Andrés y Providencia, Belice, Haití, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Guatemala.

Horas después, el centro confirmó en su cuenta de Twitter que no existen amenazas.

"Con los últimos modelos e información, la amenaza de tsunami ha pasado. No hay alertas publicadas para Estados Unidos ni para los socios internacionales. La amenaza de tsunami ha pasado", señaló.

No obstante, el mensaje advierte que es posible que se observen corrientes inusuales en algunas áreas.

"Tome las precauciones habituales", acotó.

Cuba, Honduras y las Islas Caimán fueron los países donde más tiempo se mantuvo la alerta.

El fuerte sismo ocurrió a las 6:26 pm (hora de Cuba). Su epicentro se localizó cerca de las Islas Caimán, a unos 202 kilómetros al suroeste de Georgetown, con una profundidad de 33 kilómetros.

El servicio sismológico nacional de Cuba reportó la perceptibilidad. Usuarios en redes sociales dijeron haber sentido la sacudida en Pinar del Río, Isla de la Juventud, La Habana, Matanzas y Cienfuegos.

Horas después, el Jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, Enrique Diego Arango, afirmó que no había evidencia de que después del terremoto pudiera ocurrir un tsunami en el Caribe y que no se registró ninguna alteración del mar en las áreas afectadas.

"Inicialmente este sismo se reportó de 8.0 de magnitud, luego se ha calculado una magnitud menor en la medida que han llegado registros de varias estaciones a todas las agencias sismológicas", detalló en su Facebook.

"Este tipo de falla no genera tsunami por lo general. No hay ningún registro histórico de tsunami con terremotos ocurridos en esta falla. Los protocolos de tsunami se activan automáticamente pero no significa que vaya a ocurrir necesariamente", agregó.

