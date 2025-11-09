Fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacude el noreste de Japón y activa alerta de tsunami

Vídeos relacionados:

Un terremoto de magnitud 6,7 estremeció este domingo 9 de noviembre de 2025 el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El sismo, registrado a las 17:03 hora local (08:03 GMT), tuvo su epicentro frente a las costas de la prefectura de Iwate, donde se ha emitido una alerta de tsunami.

Según reporte de la agencia EFE, en las prefecturas de Iwate y Miyagi el movimiento telúrico alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa, que mide la intensidad del temblor en superficie.

La alerta de tsunami emitida es de nivel bajo, con previsión de olas de hasta un metro de altura, de acuerdo con la cadena pública NHK.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidió a la población mantenerse vigilante: “Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami que llegue podría ser mayor de lo esperado. También existe la posibilidad de réplicas”, advirtió en su cuenta de X.

Japón se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicas más activas del planeta, y experimenta con frecuencia fuertes terremotos. Gracias a su avanzada ingeniería antisísmica, el país está preparado para mitigar los daños en este tipo de emergencias.

Noticia en desarrollo.