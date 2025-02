Cuba inicia otra semana de duros apagones por déficit superior a los 1,500 MW

Los apagones no dan tregua en Cuba

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que el país enfrenta una nueva jornada de afectaciones eléctricas debido a un déficit de generación que supera los 1,500 megavatios (MW), lo que indica que los apagones continuarán en las próximas horas y días.

Según el reporte de la UNE, el servicio eléctrico se vio interrumpido ayer desde las 6:36 a.m. hasta las 2:59 a.m. de hoy. Posteriormente, la afectación comenzó nuevamente a las 4:48 a.m. La máxima afectación registrada fue de 1,362 MW en el horario pico de las 6:50 p.m.

A las 7:00 a.m., la disponibilidad del SEN era de 1,655 MW, mientras que la demanda alcanzaba 2,210 MW, generando un déficit de 589 MW. Para el mediodía, se estimaba que la afectación alcanzara los 980 MW.

La crisis energética se debe a varias causas combinadas, entre ellas averías, mantenimientos programados y falta de combustible. Actualmente, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz y la unidad 2 de la CTE Felton están fuera de servicio por averías. Además, se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 411 MW.

Por falta de combustible, permanecen fuera de servicio 65 centrales de generación distribuida que suman 421 MW y la Patana de Melones con 192 MW, lo que representa un total de 613 MW afectados.

Para el horario de mayor demanda, se espera recuperar 100 MW en motores de generación distribuida y la entrada de seis motores en la Patana de Melones con 90 MW adicionales. Sin embargo, la UNE estima que la disponibilidad total alcanzará los 1,845 MW, mientras que la demanda máxima podría llegar a 3,300 MW, generando un déficit de 1,455 MW. Esto podría provocar apagones de hasta 1,525 MW en el horario nocturno.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país, ha estado operando con capacidad reducida debido a fallos en su caldera. En la noche, la unidad logró alcanzar 250 MW, pero debió reducir potencia a 120 MW por un "punto rojo" en la caldera, según informó la UNE. Los técnicos lograron intervenir la avería sin detener la generación, permitiendo elevar la carga nuevamente a 225 MW como medida preventiva.

El periodista oficialista José Miguel Solís reportó declaraciones del ingeniero Jorge Gómez Sánchez, subdirector de producción de la Guiteras, quien confirmó que la reparación fue exitosa, aunque la unidad permanecerá operando a 225 MW hasta una reinspección en la mañana para determinar si es seguro incrementar la potencia.

La crisis energética ha generado un creciente malestar en la población, que denuncia la falta de estabilidad en el suministro eléctrico y el impacto en la vida cotidiana. Usuarios en redes sociales han cuestionado los reportes oficiales y la gestión de la UNE. “Cómo es posible que se hayan incorporado al SEN Felton y Guiteras y que el déficit hoy sea más alto que ayer”, se preguntó un usuario. Otro comentario expresó: “O ustedes son unos mentirosos o aquí las cuentas están mal sacadas, yo me inclino por lo primero”.

Otros cubanos han manifestado resignación y molestia ante lo que consideran un problema estructural sin solución a corto plazo. “Los apagones llegaron para quedarse”, lamentó un usuario, mientras que otro añadió: “Es mejor ni comentar porque me sube la presión y me da dolor en el pecho y total, todos los días es una copia fiel del anterior”.

El malestar social también se hace evidente en quienes creen que la crisis eléctrica es una burla a la población. “Es una burla al desangrado pueblo, ¿de qué sirvió sincronizar a Felton y Guiteras si estamos igual o peor? Todo lo que provenga de la UNE es fallido”, criticó un internauta. Otro cuestionó la pasividad ante la situación: “¿Qué carajo es esto? Ya entró Guiteras y Felton y estamos por encima de los 1,500. Pueblo, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Hay que tirarse para la calle a exigir nuestros derechos”.

En enero de 2025, Cuba experimentó apagones de hasta 20 horas diarias en varias provincias. La Guiteras ha presentado fallas recurrentes, lo que ha afectado su capacidad de generación. En provincias como Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba, los apagones han provocado protestas esporádicas en los últimos meses.

El panorama eléctrico en Cuba sigue siendo incierto. La falta de generación, la inestabilidad en las plantas termoeléctricas y la crisis de combustible continúan siendo factores que agravan la situación, sin una solución a corto plazo por parte de las autoridades.

