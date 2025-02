Cubano reacciona ante quienes critican a compatriotas que votaron por Trump: "Ese privilegio de votar no lo teníamos en Cuba"

Un video publicado en TikTok por el usuario @gendris_y_sus_traqueteos ha generado un intenso debate en redes sociales sobre el voto de cubanos en Estados Unidos y su apoyo a Donald Trump. En la grabación, el creador de contenido defiende el derecho de los cubanos a elegir libremente su voto sin ser cuestionados.

En su mensaje, el tiktoker criticó la idea de que votar por Trump sea una "vergüenza", defendiendo la libertad de elección de los cubanos en EE.UU. “Cuando tienes la oportunidad de votar por quien a ti te dé la gana en este país, vienen a decirte que eres una vergüenza porque tú elegiste votar por Donald Trump”, expresó con indignación. Además, recalcó que “ese privilegio de votar no lo teníamos en Cuba, sin embargo, toda América Latina ha tenido el privilegio de votar por su presidente”. Insistió en que “no permitas que otras comunidades vengan a decirte que tu voto fue errado ni que es una vergüenza para América Latina, porque no lo es, porque es tu voto, y ya eso nos lo robaron una vez. No permitas que te lo roben ahora”.

Lo más leído hoy:

También destacó la fortaleza de la comunidad cubana en EE.UU., asegurando que han contribuido significativamente a la prosperidad del país. “Nosotros hicimos Miami lo que es hoy Miami. Somos una comunidad fuerte, próspera, que crea negocios, que crea empleo, que lucha por los derechos de los cubanos dentro del país”, subrayó. Insistió en que los cubanos en EE.UU. tienen privilegios porque salieron de una dictadura, pero que eso no debe ser motivo de desprecio por parte de otras comunidades. “Nosotros salimos de una dictadura que lleva más de 60 años. En Cuba no tenemos derecho a la libertad de expresión, no tenemos derecho a la libertad de votar por quien queramos. No hay partido político a no ser el partido comunista de Cuba, que es absoluto”, afirmó.

El video ha acumulado cientos de comentarios con opiniones encontradas. Entre los que apoyan al creador, muchos señalaron que “Trump es el único que realmente protege a los cubanos” y que “siempre votarán republicano”. Otro comentario aseguraba que “los cubanos son una comunidad fuerte y unida que no necesita que nadie les diga por quién deben votar”. Algunos defendieron que “cada persona en EE.UU. tiene el derecho de votar por quien quiera sin ser criticado” y que “la democracia significa poder elegir libremente, sin importar la opinión de los demás”.

Por otro lado, muchas opiniones han cuestionado su postura. Algunos criticaron que “los cubanos votan en contra de sus propios intereses y luego se quejan”, mientras que otro comentó que “no entienden cómo los cubanos que han recibido beneficios del gobierno apoyan a un partido que quiere reducir esas ayudas”. Otro usuario recordó que “el intento de derrocar a Fidel ocurrió cuando JFK, un demócrata, era presidente”, argumentando que el respaldo cubano al partido republicano no siempre ha sido lógico. También hubo quienes señalaron que “muchos cubanos llegan a EE.UU. gracias a políticas demócratas, pero luego votan por republicanos”, calificándolo como “hipocresía”.

El debate sobre el voto de los cubanos en EE.UU. ha estado en el centro de múltiples discusiones recientes. En días pasados, otro creador de contenido, "Divergente-Antisocial", rechazó la idea de que los cubanos sean una vergüenza dentro de la comunidad migrante, insistiendo en que la identidad cubana está marcada por el esfuerzo y la solidaridad. De manera similar, Andrés Santiesteban Sánchez generó otro debate al cuestionar la falta de empatía de algunos cubanos hacia otras comunidades latinas y recordar el apoyo recibido en momentos de crisis.

Las recientes políticas migratorias implementadas por la administración Trump han profundizado este debate dentro de la comunidad cubana en EE.UU. Desde el endurecimiento de requisitos para los programas de ayuda a inmigrantes hasta el restablecimiento del programa “Quédate en México” y la intensificación de redadas y deportaciones masivas, las posturas están divididas. Algunos defienden estas políticas como necesarias para la estabilidad del país, mientras que otros las ven como perjudiciales para la propia comunidad migrante.

El video de @gendris_y_sus_traqueteos, por su parte, sigue acumulando reacciones, mostrando el debate que con respecto a este tema hay entre muchos cubanos en EE.UU.. Mientras algunos defienden su derecho a apoyar a Trump sin ser cuestionados, otros critican lo que consideran una falta de conciencia sobre los efectos de estas políticas en la propia comunidad migrante.

Preguntas frecuentes sobre el voto de los cubanos en EE.UU. y su apoyo a Trump