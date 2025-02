La Unión Eléctrica advierte de nuevo récord de apagones previsto para este miércoles en Cuba

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) ha pronosticado para este miércoles apagones en el orden de los 1,870 MW, cifra récord que evidencia la crisis de la generación eléctrica en la isla.

La salida este martes de Felton 1 del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que según la más reciente actualización estará inoperativa unos 20 días, ha complicado el ya maltrecho panorama.

Lo más leído hoy:

Ayer eran seis las unidades termoeléctricas fuera de servicio en Cuba, cifra que hoy se eleva a nueve.

El servicio eléctrico estuvo afectado este martes a partir de las 5:12 a.m. y se mantuvo así durante toda la madrugada de hoy.

La máxima afectación registrada de este 11 de febrero fue también elevadísima: de 1,736 MW a las 6:40 p.m. Se trata de un valor muy superior a los 1,460 MW que la UNE había pronosticado de apagones para ayer.

A las 7:00 a. m. de este miércoles, la disponibilidad de generación era de 1,390 MW, mientras que la demanda ascendía a los 2,300 MW, lo que generó un déficit inmediato de 987 MW a esa hora.

Se prevé que para el mediodía la afectación aumente hasta los 1,250 MW.

Actualmente, el SEN enfrenta averías en cuatro unidades termoeléctricas: la 3 de la CTE Santa Cruz, la 6 de Renté y las unidades 1 y 2 de la CTE Felton.

En mantenimiento se encuentran otra cinco unidades. Ellas son: la 2 de la CTE Santa Cruz, las 3 y 4 de la CTE Cienfuegos, la 6 de Nuevitas y la 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 250 MW.

Por falta de combustible un total 57 centrales de generación distribuida están fuera de servicio, lo que afecta 407 MW.

También están afectados de 90 MW en la patana de Melones y 30 MW en la patana de Regla, sumando un total de 527 MW fuera de servicio por esa vía.

Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Pronóstico para el horario pico

La Unión Eléctrica dice que para la noche se espera la incorporación con 100 MW de la unidad 6 de la CTE Nuevitas, actualmente en proceso de arranque.

Sin embargo, la disponibilidad proyectada para el horario de mayor consumo es de 1,490 MW, frente a una demanda máxima estimada de 3,290 MW.

Tal circunstancia generaría una previsión de 1,870 MW en el horario nocturno.

Apagones programados en La Habana

Dada la situación crítica del SEN, la Empresa Eléctrica de La Habana ha anunciado interrupciones programadas en el servicio para este miércoles:

Bloques #3 y #4: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bloque #2: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Bloque #1: De 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Captura de Facebook/ Empresa Eléctrica de La Habana

Crece la desesperación entre los cubanos

La falta de electricidad se ha convertido en una pesadilla diaria que afecta la alimentación, el descanso y la calidad de vida de miles de familias.

"Inhumano todo, no lleva nota ninguna lo que está pasando"; "No hay un día sin afectación, esto es de por vida, te van queriendo adaptar hasta que te joden sin más ni más", "Preparando la actividad por el apagón total"; "Al final, mejor desconecten el país ya"; "Cada día avanzamos más, pero para la era de piedra"; "El ministro explica muy bien, pero lo que explica no da corriente", fueron algunas de las opiniones en las marea de comentarios de cubanos desesperados por la situación.

Los ciudadanos también denuncian el impacto social de la crisis: desde alimentos que se echan a perder hasta niños y ancianos que no pueden comer ni dormir por la falta de electricidad, el desamparo es total.

"¿Quién va a pagar por los alimentos de esas personas que se les están echando a perder?"; "Nos están matando poco a poco", apuntaron otros dos cubanos indignados.

La angustia se mezcla con un tono de resignación y sarcasmo, con usuarios que ironizan sobre la llegada inminente a los 2,000 MW de déficit: "Vamos por más".

Para muchos, la falta de electricidad es solo un síntoma más de un sistema que se desmorona. El descontento crece al considerar la incapacidad de las autoridades para resolver la crisis.

La falta de planificación equitativa en la distribución de la energía también es otro reclamo recurrente.

"Si ustedes hicieran una planificación compartida igualitariamente para toda la isla, el sufrimiento fuera menor", lamentó otro ciudadano, señalando que hay zonas, como La Habana, donde los apagones son menores.

Para muchos, el país se dirige hacia un nuevo apagón masivo, dada la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La desesperanza es evidente en los que han vivido décadas de crisis y ven cómo la situación empeora sin una salida clara.

"Nací con el bloqueo y al paso que voy me voy a morir con esa palabrita resonando en mis oídos", escribió una cubana, desmintiendo la narrativa oficial de que la crisis energética se debe a factores externos.

Preguntas Frecuentes sobre los Apagones en Cuba