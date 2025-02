Cubanos temen lo peor ante aumento de apagones: "Esto es un desastre"

Vídeos relacionados:

El empeoramiento de la crisis energética en Cuba, donde las horas con electricidad son cada vez menos y las termoeléctricas se averían un día sí y otro también, mantiene a la población en un estado de zozobra y pesimismo sobre el futuro inmediato.

La termoeléctrica Felton acaba de salir de servicio durante al menos 20 días, y las recientes roturas de la Guiteras, que sufre un avanzado deterioro tras décadas de falta de mantenimiento, hacen prever un panorama eléctrico nada alentador.

Son muchos los que temen que haya otro apagón general, como los que habido desde octubre pasado. La indignación, desesperanza y escepticismo reina entre los cubanos, a quienes solo les queda desahogarse en redes sociales.

"Lo único que me dicen esos números y la situación es que estamos a borde de otro apagón general. 1800 MW de déficit, eso lo dice todo, y con la situación que hay con la generación pasaremos mínimo una semana sin electricidad. Vergüenza y abuso con el pueblo", dijo un arquitecto en la cuenta de la Unión Eléctrica en Facebook.

"No se sorprendan si en cualquier momento se cae el sistema eléctrico nacional, esto es un desastre, ni en el verano tuvimos tanto déficit, sin combustible y las unidades saliendo una detrás de otra. No den tantos días de mantenimiento, si total, se pasan el año dando mantenimientos programados y cuando les toca entrar, o les cuesta trabajo, o cuando entran no duran ni una semana. El sistema eléctrico de este país es un desastre total, cada vez son mas horas sin corriente, ahorita la corriente va a ser por núcleo y una vez al mes, si acaso", dijo una matancera.

"Inhumano todo, no lleva nota ninguna lo que está pasando. Niños, ancianos sin comer, sin poder pegar un ojo esperando la corriente para hacer el buchito de comida y nada. Denigrante", comentó una pinareña.

Un residente en Granma se refirió al pronóstico de la Unión Eléctrica para este miércoles, en que se estima una afectación de casi 1800 MW. "Preparémosno para otro colapso del SEN. Ya la afectación es más de la mitad de la demanda que requiere el país, vivir para para soportar estas desgracias que pasamos a diario".

"Por Dios, ya la provincia de Matanzas no da más, hay ancianos, niños hay que darle una solución y rápido porque nos están matando poco a poco", expresó una vecino del municipio Pedro Betancourt.

En algunos territorios los cortes de electricidad están durando todo el día.

"24 horas sin corriente en Cienfuegos, desastre total lo de esta provincia, ningún dirigente dice nada", criticó una madre de familia.

"Ya esto que estamos viviendo no es vida, no. Un día entero sin corriente literal y te la ponen por la madrugada a que los esclavos se pongan a esa hora a lavar y a cocinar. Pónganse a trabajar bien y hagan una planificación para que ustedes vean que no hay que acribillar al pueblo", señaló una bayamesa.

"Ya esto es inhumano. ¿Cómo es posible que tengas un lugar 24 horas sin corriente, quién va a pagar por los alimentos de esas personas que se les están echando a perder? Y lo más extraño es que las dos más grandes del país están en Miner, la Felton y la Guiteras", afirmó un cienfueguero.

"Si ustedes hicieran una planificación compartida igualitariamente, para toda la isla, segurito, que el sufrimiento fuera menor, pero desgraciadamente la capital y otros lugares no se tocan ni por el día, y mucho menos por las noches. Es inhumano lo que estamos viviendo. Y no quiero que nadie me diga más que es por el recrudecido bloqueo, porque nací con él, y al paso que voy me voy a morir con esa palabrita resonando en mis oídos. Podrá haber dificultades, pero también falta de una buena planificación en todos los sentidos de la palabra", exigió una anciana.

"Y mi pregunta es, y La Habana para cuando? Todas las provincias con más de 12 horas, 18 horas, 20 horas, y La Habana para cuando, no es justo que la habana solo 4 horas, sin palabras", cuestionó un holguinero.

"Para que alquilan patanas si no le echan combustible? ¿Para qué tienen 57 emplazamientos parados por combustibles? Hoy hay más de 500 MW afectados por esa causa. Ni en el período especial, cuando el desmerengamiento, se vio tanta disparidad entre regiones y entre sectores y entre la gente", aseguró un trabajador del turismo.

