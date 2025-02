Trasladan al niño Damir al hospital neurológico bajo vigilancia de la Seguridad del Estado

Vídeos relacionados:

Eliannis Ramírez, madre de Damir, el niño aquejado de una enfermedad grave y necesitado de un documento especial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para atenderse fuera del país, informó que hoy fueron trasladados al Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, escoltados por la Seguridad del Estado.

"Nos trasladan para el Neurológico... Muchísima Seguridad del Estado para un simple traslado. No somos delincuentes, MINSAP,

y para que toda Cuba sepa, vamos para la sala de AMI (Atención Médica Internacional)", apuntó la madre del menor.

"Seguimos porque querer es poder y la esperanza sigue intacta...", concluyó Ramírez.

Captura de Facebook/Eliannis Ramírez

El Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez”, en La Habana, se pronunció en las últimas horas sobre el caso del niño Geobel Damir Ortiz Ramírez, y precisó que este miércoles 12 de febrero entregaron a la madre del menor el documento médico que ella había solicitado, con vistas a atenderse fuera del país.

El centro hospitalario precisó que, “tal como en días previos ella había solicitado”, le entregaron "una actualización del resumen de historia clínica, que contiene todos los elementos que acreditan la enfermedad del niño y el tratamiento recibido en centros asistenciales cubanos".

El hospital cedía -así en apariencias- a la creciente presión social tras denunciar la madre que, debido a la falta de documentación que ella había pedido al hospital, la Embajada de EE.UU. en La Habana le había denegado la visa a Geobel la pasada semana.

El hospital pediátrico habanero detalló en su nota toda atención que ha recibido el niño de 10 años, natural de Bayamo, Granma, pero actualmente residente en el habanero municipio San Miguel del Padrón.

En horas recientes, la madre del menor aclaró en redes sociales que lo que le entregaron es, efectivamente, un "resumen de historia clínica" y no la carta que pide la Embajada de EE.UU., que exige que el Ministerio de Salud Pública admita que en el país ya no hay recursos para atender la enfermedad del menor.

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia precisó que lo entregado no se corresponde con lo que pide la Embajada de EE.UU.

Para empezar, indicó que el documento no podía exceder las dos hojas y que debía incluir conclusiones que dijeran que ellos no tienen las condiciones para atender el niño. Sin embargo, lo que entregaron fueron 11 hojas de resumen de historia clínica, concluyendo que "lo autorizan a viajar".

Salcedo Verdecia subrayó que no es "capricho", que son los requisitos de la Embajada. y asegura que no entiende por qué esta vez no lo han hecho bien si para otros menores que han solicitado visa humanitaria sí lo han hecho correctamente.

Mientras tanto, la condición clínica del menor empeora.

La campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para apoyar a Damir cuenta ya 26,185 dólares.

El reciente traslado a la Sala de Atención Médica Internacional del Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana es indicativo de que el régimen está dispuesto a agotar todos sus "recursos" -incluso los destinados para pacientes extranjeros- para hacer frente al caso.