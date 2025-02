Teresa celebra el cumpleaños de hija de El Taiger: "Aunque papá ya no esté, mi amor y apoyo nunca te faltarán"

Ana Paola, una de las hijas del fallecido reguetonero cubano El Taiger, está de cumpleaños, y Teresa, quien fuese su booking manager y una persona muy cercana a la familia del artista, ha querido rendirle un cariñoso homenaje en este día especial.

A través de su cuenta de Instagram, Teresa compartió un emotivo video que recopila diversos momentos de la vida de la pequeña, acompañado de un mensaje cargado de amor y apoyo incondicional.

Lo más leído hoy:

"Feliz cumpleaños, mi Ana Paloma bella! Hoy celebro tu vida con todo mi corazón, porque eres una luz inmensa que ilumina cada día con tu sonrisa, tu amor y tu talento. Te amo con toda mi alma y siempre estaré aquí para ti! Aunque papá ya no esté, mi amor y apoyo nunca te faltarán, prometo siempre velar por ti y apoyarte en todo lo que tú sueñes. Que este día esté lleno de felicidad y que la vida siempre te regale lo mejor. Te adoro y TE AMOOOOO! FELIZ CUMPLEAÑOS MY LITTLE LBMA", escribió Teresa en su publicación.

Desde la trágica muerte de El Taiger, Teresa se ha convertido en un importante pilar para Ana Paola, quien reside en Cuba junto a su madre y se encuentra en espera de que se le aprueben los documentos necesarios para viajar a Estados Unidos.

El gesto de Teresa ha conmovido a muchos seguidores del artista, quienes han dejado mensajes de apoyo y bendiciones para la pequeña en este nuevo año de vida.

Preguntas frecuentes sobre Ana Paola y el legado de El Taiger