Cucarachas y chinches invaden hospital pediátrico en La Habana

Cucarachas y chinches han invadido las salas del Hospital Materno Infantil Doctor Ángel Arturo Aballí, de La Habana, según denunciaron familiares de pacientes ingresados en la institución médica.

Un reportaje publicado este martes por el portal de noticias Cubanet puso al descubierto la presencia masiva de ambos insectos en salas del hospital ubicado en el municipio de Arroyo Naranjo, lo que representa un elevado riesgo de transmisión de enfermedades.

Acompañantes de los niños hospitalizados documentaron en video la invasión de ambas plagas en las salas 3 y 4, ubicadas en el tercer piso del “Aballí”.

Las imágenes son alarmantes: las cucarachas caminan sobre las camas, las mesas donde se colocan los alimentos, el baño y las paredes, donde también se ha detectado la creciente presencia de chinches.

El padre de un paciente de dos años, cuya identidad no fue revelada para evitar represalias de las autoridades, afirmó que los acompañantes están “sin dormir, vigilando que las cucarachas no le entren en los oídos a nuestros hijos, andan como les da la gana. Caminan por las camas, por encima de los niños, están en donde quiera y aquí nadie hace nada para resolver esta situación”.

Para impedir que los insectos lleguen a los niños, los padres colocan sábanas blancas alrededor de los bordes de las camas, para así poder distinguirlos y matarlos.

“Es criminal, nos metemos las madrugadas enteras sin poder dormir matando cucarachitas, porque son las chiquiticas, las que le llaman alemanas, que si se le meten en un oído a un niño lo mata”, lamentó el hombre, al tiempo que condenó la actitud de los médicos que “ignoran cuando planteamos esta situación”.

Otro familiar dijo a Cubanet que hay chinches en los colchones, debido principalmente a la falta de higiene en el hospital, según alegó. “Vienen y limpian el trillito, cuando lo hacen, porque hay veces que ni eso. Las mesitas donde ponemos los alimentos de los niños ni las miran y a las camas no son capaces ni de pasarles un trapito cuando un paciente se va de alta”, advirtió la mujer.

Según las denuncias de los padres, una funcionaria de Higiene y Epidemiología en el hospital atribuyó el problema a la falta de materias primas en Labiofam para elaborar productos exterminadores de plagas.

Un padre contó que la funcionaria dijo que no han podido atacar las plagas porque la empresa encargada de elaborar productos biológicos y farmacéuticos no ha podido fabricar el veneno para eliminar los insectos por la carencia de materia prima y, en consecuencia, no se los ha suministrado al hospital.

“Y para colmo, nos dijo que este era uno de los hospitales que menos cucarachas y chinches tenían. En otros hay hasta ratones”, manifestó indignado el padre de familia.

El del hospital “Aballí” no es un caso aislado en el país. Las denuncias sobre plagas de chinches y cucarachas han sido frecuentes en los últimos años, evidenciando la creciente insalubridad en los hospitales cubanos y la negligencia de las autoridades sanitarias para enfrentar un problema epidemiológico que pone en riesgo la salud y el bienestar de los pacientes, y de toda la población.