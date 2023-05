Embarazada sobre hospital de Santiago de Cuba: "Las cucarachas te quieren llevar"

Una embarazada cubana que fue ingresada para dar a luz en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba, denunció las pésimas condiciones y el maltrato que sufrió en las primeras horas en el centro.

Yendis Martínez Aroche, de 26 años, asegura que solo piensa en salir de ese centro lo más rápido posible.

Captura de Facebook / Yendis Martínez Aroche

La joven llegó el jueves a las 2:00 pm y aunque llevaba la orden de ingreso y cumplía todos los protocolos, no la trasladaron a la sala hasta las 6:00 pm.

"Ya había pasado él horario de comida, así que nadie se preocupó por los nuevos ingresos que llevaban horas en el cuerpo de guardia sin alimentos", cuestionó en su muro de Facebook.

Sin embargo, eso no fue nada con lo que la gestante encontró al arribar a su sala.

"Este lugar es más un basurero que un hospital, las cucarachas te quieren llevar, los baños dan pena, el trato del personal del laboratorio es pésimo. Y para qué seguir, si al final te quejes donde te quejes, esto va a seguir y peor", lamentó.

En la sección de comentarios, una amiga de Yendis le ratificó que ese lugar es ya un caso perdido.

"Eso de hospital no tiene nada, a mí casi se me muere mi bebé allí por culpa de los médicos", aseguró.

En abril pasado, una embarazada cubana estalló contra la pésima situación del Hospital Nacional de La Habana, donde ingresó con solo una fiebre y se complicó por la falta de atención médica, además de las malas condiciones del lugar, pues hasta tenía que cargar agua para bañarse.

Liliana Fonseca, residente en Guanabacoa y embarazada de gemelos, aseguró que el Nacional, cuyo nombre oficial es Hospital General Docente Enrique Cabrera Cossío, era el más malo que había visto en su vida.

"Cargando cubos de agua con mi barriga así mismo, el agua viene una sola vez al día, y cuando llega, báñate y vuelve y carga agua para ir al baño. No hay refrigerador donde guardar la comida, no te miden la temperatura, no te ponen un mosquitero, no te dan nada para la tos. Entonces, qué uno pinta en el hospital, ingresar para ellos decir que dan atención", cuestionó.

"Entre la tos que he cogido aquí y el peso de cargar cubos de agua, ahorita dejo los dos niños en el piso, y luego te dicen: 'haz reposo'. Qué reposo una va hacer en un hospital", relató en el grupo de Facebook "MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR".

La joven compartió varias fotos que muestran el deterioro de la instalación y de la mala calidad de la comida que les dan a las pacientes.