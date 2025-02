"La realidad de muchas madres cubanas": Video viral en TikTok expone las dificultades diarias en la isla

Un nuevo video compartido en TikTok por la usuaria @anita.cubanita64 volvió a mostrar las dificultades que enfrenta una madre cubana para alimentar a su hijo en medio de la crisis económica y los apagones constantes en la isla.

En el video, que se ha vuelto viral en la plataforma, la joven relata su rutina diaria, destacando los retos de cocinar sin electricidad y la dificultad para adquirir alimentos a precios exorbitantes. "Cada mazorca nos salió en 70 pesos, ya te podrás imaginar", comenta mientras prepara un guiso para el almuerzo.

Además, muestra cómo tuvo que cocinar en un fogón de carbón durante la noche, con su hijo en brazos, debido a la falta de corriente eléctrica.

"Las madres van a saber, van a entender lo que les estoy diciendo", dice en el video, donde también narra cómo su pequeño se encontraba inquieto, posiblemente por molestias asociadas al crecimiento. Pese a la precariedad de la situación, la madre concluye su testimonio con una actitud resiliente: "Eso es lo que importa, que se lo come".

El video ha generado una avalancha de comentarios en TikTok, con usuarios expresando su admiración por la fortaleza de las madres cubanas. "Son unas verdaderas guerreras", escribió una usuaria. Otros se mostraron impactados por los altos precios de los alimentos: "¿70 pesos una mazorca de maíz?", preguntó un seguidor sorprendido.

Algunos comentarios también mostraron preocupación por la seguridad de la creadora de contenido, temiendo que el gobierno cubano tome represalias por exponer la realidad de la isla.

Esta no es la primera vez que @anita.cubanita64 visibiliza la difícil situación que enfrentan las madres cubanas. En publicaciones anteriores, ha abordado temas como la escasez de alimentos, los altos costos de los productos básicos y los apagones prolongados. En un video previo, denunció que un puré de comida preparado para su hijo se echó a perder debido a la falta de refrigeración por un apagón de más de 12 horas.

Además, en otra ocasión, respondió a quienes la criticaban por no emigrar, explicando que salir de Cuba no es tan fácil como muchos creen y que su situación económica no le permite buscar opciones fuera del país. "Si iba a esperar a que Cuba mejorara para tener un bebé, no iba a tener familia nunca", afirmó en un video anterior.

El caso de esta madre cubana pone en evidencia la dura realidad que viven muchas familias en la isla, donde los problemas económicos y la falta de servicios básicos afectan de manera directa la vida cotidiana. Mientras tanto, su testimonio sigue ganando apoyo y visibilidad en redes sociales, convirtiéndose en un reflejo de la lucha diaria de miles de cubanos.

