Polémica en Canal Habana tras la abrupta salida de dos de sus colaboradores

Vídeos relacionados:

El espacio de opinión que el veterano periodista cubano José Alejandro Rodríguez tenía en Canal Habana ha sido cancelado con una llamada telefónica. De esta forma, una persona ajena a la dirección del centro le comunicó al afectado que estaba cesado debido a una supuesta "renovación de la programación".

Así lo explicó el propio José Alejandro Rodríguez en un post de Facebook compartido con sus seguidores y amigos. El escrito aclara las razones que provocaron el abrupto fin de una colaboración en la sección de opinión de Canal Habana, una plataforma con la que viene colaborando desde los inicios de CHTV.

Lo más leído hoy:

De paso, el post dio cuenta de las formas poco ortodoxas empleadas por Canal Habana para separar de la audiencia a este conocido periodista de Juventud Rebelde, encargado de la sección Acuse de Recibo, que desde hace 27 años se dedica a recoger las quejas de los lectores y a pedir explicaciones a los responsables del problema.

"No me fui. Sencillamente después de unas vacaciones, se me comunicó por una tercera persona, no precisamente por la Dirección del Canal, que se estaba haciendo una renovación de la programación, y que la Dirección había decidido que ya cesaba allí, porque mi sección ya llevaba muchos años. Se me comunicó por teléfono, y punto. Al colega Oni Acosta, profesional que tanto respeto por su clarividencia y solidez en asuntos musicales, también le sucedió lo mismo", escribió José Alejandro Rodríguez en la red social de Meta.

Según explica Rodríguez, esta aclaración la ha hecho para que no se entienda su desaparición de la pantalla como que ha tirado la toalla en momentos difíciles para el discurso oficialista. "No me fugo de mis trincheras", remarcó.

El post se llenó de comentarios lamentando lo sucedido y halagando la "luz propia" con que brilla Pepe Alejandro Rodríguez. Algunos, incluso, dieron a entender que las opiniones del periodista empezaron a ser incómodas para Canal Habana. Otros sugirieron la posibilidad de que la dirección de CHTV rectifique una decisión difícil de entender cuando afecta a profesionales con una larga trayectoria en la prensa oficialista.

"Canal Habana es la que necesita una renovación en su dirección, pues incumplen con su deber de trabajar para el pueblo, ese pueblo que veía en ti un apoyo y vía de solución a su problema, que ignoraban las autoridades. Muchas situaciones encontraron solución con tus intervenciones. Tal parece está dirección recibió orientación de eliminar esa sección que molestaba mucho a dirigentes molestos por exigencias de trabajar por la comunidad. Es muy molesta está situación", escribió un internauta que dice llamarse Rafael Lázaro Rodríguez Macías.

A su audiencia, José Alejandro Rodríguez la invita a seguir sus opiniones en Hablando Claro y Hablemos a lo cortico, de Radio Rebelde. En Canal Habana, como comentó un seguidor del periodista a "alguienes le molestaban sus comentarios Sin Tapujos".