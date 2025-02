Abogado Willy Allen aconseja a cubanos afectados por suspensión de trámites para beneficiarios del parole humanitario

El abogado de inmigración, Willy Allen, profundizó en el impacto que tendrá la decisión de la administración de Donald Trump de suspender indefinidamente el procesamiento de solicitudes migratorias para beneficiarios del parole humanitario y de otros programas migratorios.

Allen estimó en más de 800 mil los afectados porque incluye a los 531 mil que entraron por parole (de ellos 110 mil cubanos); 240 mil ucranianos y también incluye una cifra más pequeña que entraron por el parole de familia.

Interrogado por el periodista de Univision, Daniel Benítez, acerca de cuál es el escenario actual para un cubano que entró por parole humanitario, aplicó a su residencia por la Ley de Ajuste Cubano al año y un día y todavía no le ha llegado, Allen contestó que no queda otra que “esperar que los procesen”.

El letrado indicó que ya desde antes “el proceso de residencia estaba muy demorado”, y puso en duda que la reciente suspensión indique que de verdad vayan a investigar los procesos de casi “un millón de personas”.

“Para mí, esta suspensión cumple algo que para mí es muy importante en esta Administración: Causar miedo, pánico y confusión”, aseveró el abogado.

Allen insta a aquellos cubanos que aplicaron y están esperando su residencia a seguir normalmente con su vida hasta ver qué rumbo toman los acontecimientos.

No obstante, puntualizó que el peor escenario es para aquello beneficiarios del parole a los que en este periodo de congelamiento de los trámites se les venza el permiso de trabajo, porque ello podría suponer que pierdan sus empleos.

“Ese es el problema grande; ahí es donde viene el pánico. Algunas personas van a tener que enfrentar un periodo en que no tendrán ni permiso de trabajo ni licencia de conducir”, afirmó.

“No podemos cambiar eso, tampoco van a aplicar para asilo ahora porque eso tampoco les dará más protección de la que ya tienen con la residencia aplicada”, añadió.

Interrogado sobre si el actual proceso afecta a los beneficiarios de parole humanitario que ya tienen la residencia otorgada, Allen se mostró cauto, teniendo en cuenta la imprevisibilidad de la actual Administración.

“Mi opinión es que no los afecta, pero si consideran que no fue una entrada legal, quién sabe lo que pueda pasar”, afirmó.

En lo que respecta a las personas que entraron por CBP One, Wilfredo Allen precisó que CBP One no está incluido en la suspensión, y acotó que no lo está en gran parte porque la mayoría de las personas que entraron por esa vía ya tienen un proceso de corte en marcha.

Sin embargo, la cosa se complica si se trata de cubanos que entraron por CBP One, porque ellos no piden asilo porque tienen la posibilidad aplicar a la Ley de Ajuste Cubano con el parole que les dieron tras cruzar la frontera.

“Los afecta desde el punto de vista de que se ha determinado que fue una entrada ilegal por un parole que no podían haber otorgado, así que me imagino que, desde ese punto de vista, la residencia de cubanos por CBP One se puede ver demorada”, afirmó.

“Los demás de CBP One están en corte; tienen que presentar y pelear su asilo”, dijo en referencia a otras nacionalidades.

Wilfredo Allen dice que él como abogado continuará sometiendo aplicaciones por la Ley de Ajuste Cubano, porque “El Ajuste Cubano es una ley separada”.

“En mi opinión, este proceso que están haciendo ahora es de miedo y confusión, y al final del día los cubanos y las personas que han entrado de esta forma van a poder obtener el beneficio que están buscando”, dijo a modo de conclusión optimista.

Sin embargo, admite que será inevitable para algunos quedar durante un tiempo en un limbo en lo que respecta a permisos de trabajo que se venzan en la actual coyuntura.

A ello se suma la imprevisibilidad de la actual Administración, que en general mantiene una actitud hostil hacia la inmigración.

Suspensión indefinida de los casos de parole humanitario y reunificación familiar

La reciente decisión de la administración de Donald Trump de suspender indefinidamente el procesamiento de solicitudes migratorias para inmigrantes beneficiados con parole humanitario ha tomado por sorpresa y generado una profunda preocupación entre miles de cubanos que confiaban en este programa para regularizar su estatus en EE.UU.

Previamente, en declaraciones a CaféFuerte, Allen había calificado de "decisión preocupante" el anuncio.

"Los procesos serán ahora mucho más lentos", dijo el abogado en otras declaraciones para Martí Noticias, en las que subrayó el efecto paralizante que tendrá la medida en el procesamiento de beneficios migratorios.

Allen recordó, además, que "la Ley de Ajuste es una ley separada a las leyes de inmigración y que solo requiere una inspección y una entrada legal"; pero acotó que "es muy posible que haya que dar más argumentos en el futuro".

"Esto no significa que no se pueda aplicar a los beneficios, sino que mientras los programas estén bajo revisión los casos se irán acumulando", concluyó.

Según un memorando interno del Departamento de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), la orden detiene todas las solicitudes de inmigrantes que ingresaron a EE.UU. a través de los programas de parole humanitario y reunificación familiar.

El documento, firmado por Andrew Davidson, director en funciones de USCIS, establece una “pausa administrativa en todas las solicitudes de beneficios pendientes” para los inmigrantes admitidos bajo estos programas. La información fue revelada por la cadena CBS News y confirmada por fuentes gubernamentales anónimas.

El memorando detalla que la paralización de las solicitudes obedece a “preocupaciones de fraude y seguridad”, y que permanecerá en vigor indefinidamente mientras se revisan los procedimientos.

La medida afectará a alrededor de un millón de inmigrantes que esperaban la regularización de su estatus, incluyendo aquellos que se encontraban en proceso de obtener la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.

