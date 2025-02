La influencer Rachel Arderi, esposa del cantante cubano Oniel Bebeshito, ha compartido con sus seguidores su regreso al gimnasio tras varios días sin entrenar. A través de sus historias de Instagram, la joven mostró parte de su rutina de ejercicios y habló sobre los cambios positivos que ha notado en su cuerpo gracias a su constancia en el entrenamiento y la alimentación.

En una de las imágenes, Rachel posa frente a un espejo del gimnasio, luciendo un conjunto deportivo en tonos azul y negro, mientras destaca lo mucho que se ha desinflamado y cómo está recuperando poco a poco su peso ideal. "Mi cuerpo me está agradeciendo el esfuerzo que hago aquí en el gimnasio y en mi alimentación. Me he desinflado muchísimo y estoy poco a poco recuperando mi peso", expresó en su publicación, acompañando sus palabras con un emoji de oración.

Además, en un vídeo, la creadora de contenido aparece realizando una intensa rutina de abdominales junto a un compañero de entrenamiento, demostrando su compromiso con su bienestar físico. "Después de varios días sin venir, aquí estoy de nuevo", comentó, dejando claro que su determinación para mantenerse en forma sigue firme.

De esta manera, Rachel continúa inspirando a sus seguidores a través de su disciplina y motivación en su proceso de transformación física.

La joven cubana atraviesa un gran momento tanto en su vida personal como profesional. Además de seguir creciendo en redes sociales, donde cuenta con una comunidad de seguidores que la apoyan y están pendientes de sus publicaciones, su vida personal también está en un punto inmejorable.

Tras los recientes conciertos con entradas agotadas de su esposo en Estados Unidos, Oniel Bebeshito la sorprendió con un regalo muy especial: el auto de sus sueños, una lujosa Mercedes G-Wagon negra.

